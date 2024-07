Der vor­letz­te Platz im Kader der Bam­berg Bas­kets für die neue Sai­son ist besetzt. Für die gro­ße Flü­gel­po­si­ti­on hat Bas­kets Head Coach Anton Gavel neben Moritz Krim­mer mit Bran­don Hor­vath einen wei­te­ren Neu­zu­gang ver­pflich­tet. Der 26-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner spiel­te in der letz­ten Sai­son in der BNXT-Liga für Brüs­sel Bas­ket­ball, ist 208 Zen­ti­me­ter groß und 100 Kilo­gramm schwer. Bran­don Hor­vath hat in Freak City einen Ein­jah­res­ver­trag unterschrieben.

Head Coach Anton Gavel: