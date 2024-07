Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Flüch­ti­ger Rollerfahrer

Coburg. Nach­dem ein Rol­ler­fah­rer eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Coburg in der Park­stra­ße erblick­te, ergriff er sofort die Flucht. Nach kur­zer Ver­fol­gung konn­te der Rol­ler im Ket­schen­park auf­ge­fun­den wer­den. Dort wur­de aller­dings nur noch der Mit­fah­rer ange­trof­fen. Bei der Über­prü­fung des Rol­lers wur­de fest­ge­stellt, dass die­ser kurz­ge­schlos­sen und das ange­brach­te Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen als gestoh­len gemel­det war. Pech für den flüch­ti­gen Fah­rer ist, dass sei­ne Per­so­na­li­en bei der Poli­zei in Coburg bekannt sind. Auf ihn kom­men nun unter ande­rem Anzei­gen wegen des Ver­dachts des Fahr­zeug- und Kenn­zei­chen­dieb­stahls zu.

Fah­rer mit gefälsch­tem paki­sta­ni­schem Führerschein

Unter­sie­mau. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le fiel Cobur­ger Poli­zei­be­am­ten auf, dass es sich bei dem vor­ge­leg­ten paki­sta­ni­schen Füh­rer­schein um eine Fäl­schung han­del­te. Fer­ner stand der Fah­rer des Ford Fies­ta deut­lich unter Dro­gen­ein­fluss. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg und die Sicher­stel­lung des gefälsch­ten Füh­rer­scheins. Da der Fah­rer kei­nen fes­ten Wohn­sitz im Bun­des­ge­biet nach­wei­sen konn­te, wur­de durch die Staats­an­walt­schaft Coburg eine Sicher­heits­leis­tung über 500.- € festgesetzt.

Auf­merk­sa­mer Prak­ti­kant erwischt Ladendieb

Dörf­les-Esbach. Ein auf­merk­sa­mer Prak­ti­kant bemerk­te am Mitt­woch­vor­mit­tag eine männ­li­che Per­son, die eine Dose Ener­gy­drink und eine Packung Ziga­ret­ten ein­steck­te. Nach­dem der Mann an der Kas­se ledig­lich eine Fla­sche Was­ser bezahl­te, wur­de er vom Ver­kaufs­per­so­nal ange­spro­chen und zur Her­aus­ga­be der gestoh­le­nen Waren auf­ge­for­dert. Auf den Dieb kommt nun eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls zu und er darf das Kauf­land nicht mehr betreten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Außen­spie­gel abge­fah­ren und getürmt

Wil­helms­thal: Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de der Poli­zei Kro­nach ein Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht mit­ge­teilt. Der Anzei­ge­er­stat­tet hat­te nach eige­nen Anga­ben sei­nen BMW am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 16:30 Uhr in der Berg­stra­ße geparkt und bei sei­ner Rück­kehr am Mitt­woch­mor­gen fest­ge­stellt, dass sein lin­ker Außen­spie­gel ange­fah­ren und beschä­digt wur­de. Dem Geschä­dig­ten ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 150,- Euro. Ein Scha­dens­ver­ur­sa­cher hat sich bis dato weder beim Geschä­dig­ten, noch bei der Poli­zei gemel­det. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Wohn­mo­bil beschä­digt gepark­te Pkws

Kulm­bach – Am Mitt­woch­mit­tag fuhr ein Wohn­mo­bil die Stet­ti­ner Stra­ße in auf­stei­gen­der Rich­tung, dabei fuhr der Besit­zer aus Unacht­sam­keit gegen 2 dort gepark­te Pkw. Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 8.000,– Euro.