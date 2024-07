Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Geld­beu­tel aus Ruck­sack entwendet

BAM­BERG. Im Lau­fe des Diens­tags ent­wen­de­ten Unbe­kann­te im Sta­di­on Bad aus einem Ruck­sack einen Geld­beu­tel. Den Ruck­sack stell­te der Geschä­dig­te dort auf eine Bank. Als er dort­hin zurück­kam war sein T‑Shirt und sein Hand­tuch weg. Zuhau­se muss­te er dann noch den Dieb­stahl sei­nes Geld­beu­tels samt sämt­li­chen Papie­ren feststellen.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein rot/​schwarzes Moun­tain­bike der Mar­ke Ghost wur­de am Diens­tag­vor­mit­tag am Bahn­hofs­vor­platz in der Lud­wig­stra­ße entwendet.

Das Fahr­rad samt Schloss hat einen Wert von ca. 500 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Zwei leicht Ver­letz­te bei Verkehrsunfällen

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son kam es am Mitt­woch­früh gegen 9:00 Uhr am Ber­li­ner Ring / Kreu­zung Pödel­dor­fer Stra­ße. Dort woll­te ein 20-Jäh­ri­ger mit sei­nem Seat von der Pödel­dor­fer Stra­ße nach links in den Ber­li­ner Ring abbie­gen und über­sah eine 58-Jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin, die dort die Stra­ße über­quer­te. Bei dem Zusam­men­stoß fiel die Fuß­gän­ge­rin zu Boden und zog sich eine Kopf­platz­wun­de zu. Zur Behand­lung wur­de sie ins Kli­ni­kum gebracht. An dem Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro.

BAM­BERG. Am Baben­ber­ger­ring spiel­te ein 9‑Jähriger am Mitt­woch­abend in einem Grund­stück mit sei­nem Ball. Als die­ser auf die Stra­ße roll­te, rann­te er die­sem auf die Fahr­bahn hin­ter­her, ohne auf den flie­ßen­den Ver­kehr zu ach­ten. Dort fuhr im Rah­men einer Ein­satz­fahrt ein Not­arzt­wa­gen und konn­te nicht mehr recht­zei­tig abbrem­sen. Er traf den Jun­gen mit der Motor­hau­be. Der 9‑Jährige muss­te mit leich­ten Ver­let­zun­gen zur Behand­lung ins Kli­ni­kum. Am Not­arzt­wa­gen ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Unfall­flucht unter Alkoholeinfluss

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh woll­te ein 34-Jäh­ri­ger sei­nen Prit­schen-Lkw in der Juden­stra­ße aus­par­ken und stieß dabei mit sei­nem Heck gegen einen dort gepark­ten Audi. Statt sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro zu küm­mern, fuhr er davon. Ein Zeu­ge konn­te der Poli­zei Bam­berg-Stadt als Unfall­ver­ur­sa­cher einen Prit­schen­wa­gen mit eng­li­scher Zulas­sung mit­tei­len, wel­cher im Rah­men der Fahn­dung auf dem Ber­li­ner Ring fest­ge­stellt wer­den konn­te. Nach Anhal­tung konn­te bei dem Fah­rer deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein Alko­hol­test ergab 1,24 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Außer­dem ist sein vor­ge­zeig­ter Füh­rer­schein in Deutsch­land nicht gül­tig. Auch die­ser wur­de beschlagnahmt.

Sein 42-Jäh­ri­ger Bei­fah­rer zeig­te sich bei der Kon­trol­le gegen­über den Poli­zei­be­am­ten der­art aggres­siv und auf­brau­send, dass er schluss­end­lich gefes­selt wer­den muss­te. Mit einem Pro­mil­le­wert von 1,54 ver­brach­te er die Nacht in Poli­zei­ge­wahr­sam. Ihn erwar­tet eine Straf­an­zei­ge wegen Wider­stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Exhi­bi­tio­nist im Hainbad

BAM­BERG. Mitt­woch­mit­tag mani­pu­lier­te ein 18-Jäh­ri­ger im Hain­bad gegen­über drei jun­gen Frau­en an sei­nem Glied. Auf­grund der guten Beschrei­bung konn­te der 18-Jäh­ri­ge kur­ze Zeit spä­ter von der Poli­zei Bam­berg-Stadt in der Innen­stadt auf­ge­grif­fen und vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Nach Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en und Ein­lei­tung eines Straf­ver­fah­rens wur­de er aus dem Poli­zei­ge­wahr­sam entlassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

LIS­BERG. Zwi­schen Diens­tag­abend, 18 Uhr, und Mitt­woch­mor­gen drang ein Unbe­kann­ter in einen Roh­bau ein und brach­te ein pro­vi­so­ri­sches Regen­fall­rohr durch ein Fens­ter an dem Gebäu­de an. Hier­durch konn­te Regen­was­ser in den Bau ein­drin­gen und durch­näss­te den Boden bis in den Kel­ler. Dar­auf­hin muss­te der Boden des Rohr­baus kom­plett ent­fernt und erneu­ert wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 70.000 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310

Ver­kehrs­un­fall

OBER­HARN­S­BACH. Gegen 11:31 Uhr geriet ein 63-jäh­ri­ger Mann mit einem PKW, Ford Kuga, aus Bam­berg kom­mend in Ober­harrn­s­bach in der Bur­ge­bra­cher Stra­ße aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach links von der Stra­ße ab. Er krach­te mit dem Fahr­zeug gegen die Haus­wand des dor­ti­gen Gast­hau­ses und das Fahr­zeug schleu­der­te in den angren­zen­den Bier­gar­ten, ehe es dort zum Ste­hen kam. Die Gast­stät­te war zu die­sem Zeit­punkt geschlos­sen, wodurch nie­mand ande­res ver­letzt wur­de. Der Fah­rer erlitt durch den Unfall leich­te Ver­let­zun­gen und einen Schock, wes­halb er vor­sorg­lich ins Kran­ken­haus zur medi­zi­ni­schen Begut­ach­tung gebracht wur­de. Am PKW ent­stand ein Total­scha­den. Der Gesamt­scha­den zusam­men mit dem beschä­dig­ten Haus und dem teils zer­stör­ten Inven­tar im Bier­gar­ten wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Sons­ti­ges

HALL­STADT. Am Mitt­woch gegen 13:00 Uhr fuhr ein ver­däch­tig lang­sam fah­ren­der Pkw mit leicht geöff­ne­ter Fah­rer­tür von der Miche­lin­stra­ße in die Bahn­hof­stra­ße. Anhal­te­si­gnal, Licht­hu­pe, sowie Schall­zei­chen der Strei­fe wur­den erst­mals von dem Fah­rer des Pkws igno­riert. In der Kön­gis­hof­stra­ße kam er schließ­lich zum Ste­hen und es erfolg­te eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass der Fah­rer eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0.55mg/l hat­te. Im Kran­ken­haus Bam­berg wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Der Füh­rer­schein des Man­nes wur­de beschlag­nahmt und die Pkw-Schlüs­sel sicher­ge­stellt. Den Fah­rer erwar­tet eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zu schnell in die Bau­stel­le ein­ge­fah­ren und die Kon­trol­le verloren

Hall­stadt. Am spä­ten Mitt­woch­abend war der 20-jäh­ri­ge Fah­rer eines Klein­trans­por­ters auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs. Obwohl er den Bau­stel­len­ver­lauf nicht kann­te, es bereits sehr dun­kel und die Stra­ßen­ver­hält­nis­se schlecht waren, fuhr er lei­der mit unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit in den Bau­stel­len­be­reich ein. Dort erkann­te er den Stra­ßen­ver­lauf nicht genau und konn­te sich des­halb bei der Fahr­bahn­tei­lung nicht für einen der bei­den Fahr­strei­fen ent­schei­den. Er fuhr des­halb in die Fahr­bahn­tei­lung, zer­stör­te zahl­rei­che Warn­ba­ken und beschä­dig­te dabei den Klein­trans­por­ter stark. Bei­de Air­bags lös­ten aus. Der Fah­rer hat­te den­noch Glück und blieb unver­letzt. Der Klein­trans­por­ter muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Täter­er­mitt­lung nach sexu­el­ler Belästigung

BAY­REUTH. Par­ty­nacht eska­lier­te und ende­te mit einem Kieferbruch.

Bereits im April hat­te sich eine 38 jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin an die Poli­zei gewandt und Anzei­ge wegen sexu­el­ler Beläs­ti­gung und Kör­per­ver­let­zung erstat­tet. Die Frau hat­te zusam­men mit einer Freun­din drei ihnen unbe­kann­te Män­ner, nach einem gemein­sa­men Dis­ko­the­ken­be­such nach Hau­se beglei­tet, wo man wei­ter­fei­ern und die Nacht aus­klin­gen las­sen woll­te. Als in den frü­hen Mor­gen­stun­den einer der drei Män­ner der Dame gegen­über über­grif­fig wur­de, die 38 Jäh­ri­ge begrapsch­te und dies trotz mehr­fa­cher Auf­for­de­rung nicht unter­ließ, woll­ten die bei­den Damen die Woh­nung ver­las­sen. Dies miss­fiel dem Grap­scher jedoch, wes­halb er die Frau an den Haa­ren pack­te und ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Die bei­den Freun­din­nen konn­ten sich im sich anschlie­ßen­den Geran­gel durch­set­zen und die Woh­nung ver­las­sen. Durch den Schlag ins Gesicht erlitt die Dame eine Frak­tur des Kie­fer­ge­lenks. Sei­tens der Ermitt­lungs­grup­pe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt konn­te nun der Täter ermit­telt wer­den. Dass der 23 Jäh­ri­ge schon mehr­fach wegen sol­cher Delik­te in Erschei­nung getre­ten war, wird sich ver­mut­lich nicht mil­dernd auf das anste­hen­de Straf­ver­fah­ren auswirken.

Zeu­gen­auf­ruf der Polizei

BAY­REUTH. Meh­re­re Fahr­rä­der mut­wil­lig beschädigt.

In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag sind in der Kulm­ba­cher Stra­ße auf Hlö­he der Haus­num­mer 16 auf dem dor­ti­gen Fahr­rad­ab­stell­platz durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter meh­re­re Fahr­rä­der mut­wil­lig beschä­digt wor­den. Die Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen. Wem ist in der Nacht vom 08. auf den 09. Juli im Bereich Kulm­ba­cher Stra­ße, Ger­ber­platz, Park­platz am Sen­del­bach etwas Ver­däch­ti­ges auf­ge­fal­len? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062130 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Göß­wein­stein. Am Sams­tag­nach­mit­tag bemerk­te eine 43-jäh­ri­ge Frau nach dem Ein­kauf in einem Super­markt in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße das Feh­len ihres Geld­beu­tels. Wenig spä­ter wur­den unbe­rech­tig­te Zah­lung mit den EC-Kar­ten der Geschä­dig­ten vor­ge­nom­men. Es wird daher von einem Dieb­stahl aus­ge­gan­gen. Die PI Eber­mann­stadt sucht nun nach Zeu­gen, wel­che mög­li­cher­wei­se ver­däch­ti­ge Per­so­nen im Bereich der Ein­kaufs­märk­te in Göß­wein­stein beob­ach­ten konnten.

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

Eber­mann­stadt. Ein 64-jäh­ri­ger Mann kam am Mitt­woch­nach­mit­tag zur Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt um Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung an sei­nem Kfz zu erstat­ten. Grund hier­für war eine, im hin­te­ren lin­ken Rei­fen sei­nes VW Tigu­ans befind­li­che Schrau­be, durch die ein Sach­scha­den in Höhe von 180 EUR entstand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Son­nen­schirm beschädigt

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum von Sams­tag bis Mitt­woch wur­de vor einem Café am Markt­platz in Bad Staf­fel­stein von einer unbe­kann­ten Per­son zum wie­der­hol­ten Mal ein Son­nen­schirm beschä­digt. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.

Spie­gel angefahren

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 23-Jäh­ri­ge mit ihrem VW Pas­sat die Obe­re Müh­len­stra­ße in Rich­tung Schwür­bitz. Ihren Anga­ben zufol­ge kam ihr ein schwarz/​grauer Audi A3 ent­ge­gen, wel­cher fast halb­sei­tig auf ihrem Fahr­strei­fen fuhr. Hier­bei tra­fen sich die bei­den Außen­spie­gel und es ent­stand ein Scha­den von etwa 350 Euro. Der Unfall­be­tei­lig­te wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.