Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

1½-jäh­ri­ges Kind in Fuß­gän­ger­zo­ne angefahren

Eine 82-jäh­ri­ge Rent­ne­rin erfass­te am gest­ri­gen Mitt­woch mit ihrem Kran­ken­fahr­stuhl ein Kind in der Fuß­gän­ger­zo­ne. Zur Ver­sor­gung der Ver­let­zun­gen muss­te das Kind in die Kli­nik gebracht werden.

Gegen 12:00 Uhr kam es aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che zum Zusam­men­stoß zwi­schen dem Kind und dem Roll­stuhl der Frau. Das 18 Mona­te alte Mäd­chen und ihr Vater, die zu Fuß auf Höhe des Schloss­plat­zes unter­wegs waren, wur­den vom elek­tri­schen Roll­stuhl der Dame erfasst. Das Klein­kind wur­de nach dem Zusam­men­prall sogar ein kur­zes Stück, unter dem Roll­stuhl lie­gend, mitgeschleift.

Das ver­letz­te Kind erlitt nach ers­ten Fest­stel­lun­gen ledig­lich leich­te­re Ver­let­zun­gen und wur­de mit Schürf­wun­den durch den Ret­tungs­dienst in eine Erlan­ger Kli­nik gebracht. Der Vater und die Roll­stuhl­fah­re­rin blie­ben unverletzt.

Es ent­stand gerin­ger Sach­scha­den in Höhe von ca. 200 Euro. Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet, Hin­wei­se auf einen tech­ni­schen Defekt am Roll­stuhl lie­gen nicht vor.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d. Aisch

