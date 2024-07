Der ita­lie­ni­sche Film­hit „Mor­gen ist auch noch ein Tag“ lock­te in sei­nem Hei­mat­land mehr Besu­cher und Besu­che­rin­nen als „Bar­bie“ und „Oppen­hei­mer“ ins Kino. Der enga­gier­te Film the­ma­ti­siert nicht nur Eman­zi­pa­ti­on und Frau­en­rech­te ohne Zei­ge­fin­ger und mit Humor, son­dern über­rascht mit bril­lan­ten Schwar­z/­Weiß-Auf­nah­men und noch nie dage­we­se­nen Ver­bin­dun­gen die­ser The­men mit Cho­reo­gra­fien. Eine wun­der­ba­re Son­der­aus­stel­lung zum Film konn­te im April und Mai im Foy­er des Ode­on­ki­nos besich­tigt wer­den. Die Wer­ke, die vom Tobis-Film­ver­leih samt Staf­fe­lei­en zur Ver­fü­gung gestellt wur­den, konn­ten in Koope­ra­ti­on mit dem ita­lie­ni­schen Kul­tur­ver­ein mosai­co ita­lia­no e.V. am 19.06.2024 im Ode­on ver­stei­gert wer­den. Trotz Deutsch­land-EM-Spiel kamen zahl­rei­che Gäs­te zu Ver­stei­ge­rung. Am Frei­tag, 28.06., konn­ten Mosai­co Ita­lia­no und das Ode­on­ki­no einen Scheck über 900 € an das Frau­en­haus Bam­berg wei­ter­ge­ben. 450 € kamen durch die Akti­on zusam­men. Das Ode­on gab noch­mals den glei­chen Betrag dazu.