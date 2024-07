Ab 1. August hat die AOK in Bam­berg und Forch­heim neue Öffnungszeiten:

Bam­berg

Mon­tag und Diens­tag: 9 bis 16.30 Uhr

Mitt­woch: 9 bis 13 Uhr

Don­ners­tag: 9 bis 17.30 Uhr

Frei­tag: 9 bis 15 Uhr

Forch­heim

Mon­tag und Diens­tag: 9 bis 16.30 Uhr

Mitt­woch: 9 bis 12 Uhr

Don­ners­tag: 9 bis 17.30 Uhr

Frei­tag: 9 bis 12 Uhr

„Die AOK-Direk­ti­on Bam­berg bekennt sich wei­ter­hin zur regio­na­len Nähe“, so AOK-Direk­tor Klaus Knorr und betont: „Unse­re Ver­si­cher­ten haben wei­ter­hin die Mög­lich­keit, auch außer­halb der Öff­nungs­zei­ten Ter­mi­ne für per­sön­li­che Bera­tungs­ge­sprä­che online zu buchen.“ Dar­über hin­aus ste­hen alle bekann­ten Kon­takt­ka­nä­le zur Ver­fü­gung: Per Tele­fon, Post, E‑Mail mit Kon­takt­for­mu­lar sowie über das Online­por­tal „Mei­ne AOK“ kön­nen sich AOK-Ver­si­cher­te wie gewohnt an ihre Gesund­heits­kas­se wen­den. „Und wer tele­fo­nisch ein­mal nicht durch­kommt, kann den Rück­ruf­ser­vice nut­zen – wir rufen dann zu der gewünsch­ten Uhr­zeit zurück“, so Klaus Knorr. Alle Kon­takt­da­ten der AOK-Direk­ti­on Bam­berg gibt es unter www​.aok​.de/​b​a​y​ern, „Kon­takt & AOK vor Ort“ in der Menüleiste.