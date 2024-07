MdL Sowa ver­gleicht baye­ri­sche Hoch­bau­mit­tel für Bam­berg mit ande­ren ober­frän­ki­schen Städ­ten und sieht Hand­lungs­be­darf. „Dass in die­sem Jahr Mit­tel aus Bay­ern für den Aus­bau von Kitas und Schu­len in Höhe von mehr als 1,3 Mio Euro nach Bam­berg flie­ßen, ist natür­lich grund­sätz­lich eine gute Nach­richt“, meint Grü­nen-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa zu der jüngs­ten Pres­se­mit­tei­lung ihrer CSU-Kol­le­gin Mela­nie Huml, in der die­se För­der­be­trä­ge und Emp­fän­ger­pro­jek­te nennt. Sowa schiebt jedoch zwei dicke Aber hin­ter­her, denn: „Man muss schon auch hin­ter die Zah­len bli­cken!“ Das hat Sowa getan und die För­der­sum­me zum einen mit denen der ande­ren Städ­te in Ober­fran­ken und der jewei­li­gen Ein­woh­ner­zahl ver­gli­chen. Für Bam­berg lässt sich laut Sowa die För­der­sum­me auf 18,16 Euro pro Ein­woh­ner und Ein­woh­ne­rin­nen umrech­nen. In der zweit­größ­ten Stadt Bay­reuth, die 8,8 Mio Euro erhält, hin­ge­gen auf 122,16 Euro. Auch Hof (40,90 Euro) und Forch­heim (62,80 Euro) lie­gen bei der Pro-Kopf-Berech­nung vor Bamberg.

Nur Coburg ist mit nur 5 Euro deut­lich Schluss­licht. Bei knapp 800.000 Euro für die Bam­ber­ger Schu­len erkennt Sowa Mehr­be­darf: „Vie­le Schu­len in Bam­berg sind mas­siv sanie­rungs­be­dürf­tig – da müss­ten wir schnel­ler vor­an­kom­men.“ Die Zuschüs­se in Höhe von 536.000 Euro für den Aus­bau von Kitas in Bam­berg sind aus Sowas Sicht hin­ge­gen okay. „Die Lage hat sich in den letz­ten Jah­ren deut­lich ent­spannt, auch dank unse­res grü­nen Sozi­al­re­fe­ren­ten Jonas Glüsen­kamp. Bei den Kin­dern über drei Jah­re haben wir in Bam­berg mitt­ler­wei­le sogar eine Voll­ver­sor­gung erreicht. Ein gro­ßer Erfolg.“ Hier lau­tet Sowas „Aber“ so: Bei den deut­lich gestie­ge­nen Sach- und Per­so­nal­kos­ten kom­men die Kita-Trä­ger nicht mehr hin­ter­her, weiß sie. Die Fol­ge ist aktu­ell, dass über­all die Eltern­bei­trä­ge stei­gen. Was aus ihrer Sicht von Sei­ten der Lan­des­re­gie­rung getan wer­den müss­te: „Die Kita-Finan­zie­rung über das Bay­Ki­BiG als baye­ri­sches Lan­des­ge­setz muss auf neue Bei­ne gestellt wer­den. Im Land­tag haben wir hier­zu bereits eine Anhö­rung initi­iert.“ Als eine mög­li­che Maß­nah­me nennt sie für Eltern bei­trags­freie Kin­der­gar­ten­jah­re. „In neun von sech­zehn Bun­des­län­dern ist das bereits so gere­gelt, dass die Eltern für ein oder meh­re­re Jah­re oder auch gar kei­ne Bei­trä­ge zah­len müs­sen“, sagt Sowa.