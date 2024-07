„Der ZEN­SUS 2022 bestä­tigt die gute Ent­wick­lung im Land­kreis Lich­ten­fels im ver­gan­ge­nen Jahr­zehnt.“ Mit die­sen Wor­ten reagier­te Land­rat Chris­ti­an Meiß­ner auf die Ver­öf­fent­li­chung des Sta­tis­ti­schen Lan­des­am­tes zu den Ergeb­nis­sen des ZEN­SUS 2022. Zum Stich­tag 15. Mai 2022 wur­den im Land­kreis 67.373 Per­so­nen gezählt – 33.081 Män­ner und 34.292 Frauen.

Der Land­kreis Lich­ten­fels gehört zu den vier Land­krei­sen bay­ern­weit (Lich­ten­fels, Tir­schen­reuth, Gar­misch-Par­ten­kir­chen, Mühl­dorf am Inn), die einen Zuwachs an Bevöl­ke­rung gegen­über 2011 auf­wei­sen. „In Ober­fran­ken gibt es nur in unse­rem Got­tes­gar­ten am Ober­main einen Zuwachs“, so der Land­rat sicht­lich ent­spannt. Denn bei der letz­ten Zäh­lung in 2011 hat­te der Land­kreis noch erheb­li­che Rück­gän­ge zu ver­zeich­nen. Die Ergeb­nis­se in den ein­zel­nen Städ­ten, Märk­te und Gemein­den des Land­krei­ses fal­len sehr unter­schied­lich aus. Die Span­ne reicht von plus 1,3% in Weis­main bis minus 5,5% in Markt­graitz – ins­ge­samt ist die land­kreis­wei­te Bevöl­ke­rungs­bi­lanz jedoch posi­tiv. Die Ergeb­nis­se inner­halb des ZEN­SUS zum The­ma Gebäu­de und Woh­nun­gen zei­gen, dass der Land­kreis über­durch­schnitt­li­che Wer­te auf­weist: die durch­schnitt­li­che Wohn­flä­che liegt bei 111qm (Ober­fran­ken: 104qm, Bay­ern: 101qm). Die Eigen­tü­mer­quo­te beträgt lt. ZEN­SUS am Ober­main bei 63,5% (Ober­fran­ken: 56,6%, Bay­ern: 49,3%).