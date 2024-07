Ange­bots­ver­fah­ren wird gestar­tet: Für das Objekt Ober­ha­cken 4 kön­nen Ange­bo­te abge­ge­ben werden

Die Stadt Kulm­bach beab­sich­tigt, das Anwe­sen Ober­ha­cken 4 in 95326 Kulm­bach zu ver­kau­fen. Ein ent­spre­chen­des Ange­bots­ver­fah­ren wird gemäß eines vor­lie­gen­den Stadt­rats­be­schlus­ses gestar­tet. Kon­kret han­delt es sich um ein bebau­tes Grund­stück mit Gebäu­de (Flur-Nr. 87/1), die Grund­stücks­grö­ße beträgt 117 Quadratmeter.

Bei dem his­to­ri­schen Gebäu­de han­delt es sich um ein sanie­rungs­be­dürf­ti­ges, ein­ge­tra­ge­nes Bau­denk­mal aus dem Jahr 1898 mit guter Ver­kehrs­an­bin­dung und Infra­struk­tur. Das Objekt wur­de bis zum Jahr 2021 von der Stadt Kulm­bach als Ver­wal­tungs­ge­bäu­de genutzt. Es befin­det sich in zen­tra­ler Lage in unmit­tel­ba­rer Nähe zum Kulm­ba­cher Markt­platz und fügt sich mit sei­nen hoheit­li­chen Dach­gau­ben und dem Fach­werk­gie­bel in beson­de­rer Wei­se in das stadt­bild­prä­gen­de Alt­stadt­en­sem­ble rund um das his­to­ri­sche Rat­haus der Stadt ein.

Das Anwe­sen ver­fügt über alle funk­tio­nie­ren­den Ver­sor­gungs­an­schlüs­se (Was­ser, Abwas­ser, Strom, Erd­gas sowie ein bestehen­der Glas­fa­ser­an­schluss des Anbie­ters Tele­kom). Für das his­to­ri­sche Gebäu­de liegt kein Ener­gie­aus­weis vor. Dem Grund­stück sind kei­ne Park­plät­ze oder sons­ti­gen Frei­flä­chen zugeteilt.

Wei­te­re schrift­li­che Details (Plä­ne usw.) sind unter www​.kulm​bach​.de unter der Kate­go­rie „Rat­haus / Woh­nen – Häu­ser – Stell­plät­ze“ einsehbar.

Rück­fra­gen zum Objekt bzw. Orts­ter­mi­ne für eine Besich­ti­gung sind selbst­ver­ständ­lich nach vor­he­ri­ger Ter­min­ab­spra­che mit dem Sach­ge­biet 560 der Stadt Kulm­bach (Tel. 09221/940 822) mög­lich.

Inter­es­sen­ten kön­nen eine schrift­li­che Kauf­an­fra­ge unter Nen­nung ihrer Kon­takt­da­ten und des vor­ge­stell­ten Kauf­prei­ses bis spä­tes­tens 09. August 2024 an fol­gen­de Adres­se richten:

Stadt Kulm­bach

SG 560

Ober­ha­cken 8

95326 Kulmbach

Hin­weis: Dies ist weder ein Ver­ga­be­ver­fah­ren noch eine Auk­ti­on. Ein­ge­hen­de Ange­bo­te wer­den von der Stadt Kulm­bach gesich­tet. Nach einem Aus­wahl­ver­fah­ren wird mit Inter­es­sen­ten in kon­kre­te Kauf­ver­hand­lung eingetreten.