Zusam­men mit den hie­si­gen Selbst­hil­fe­grup­pen lädt das Onko­lo­gi­sche Zen­trum am Kli­ni­kum Coburg künf­tig in loser Fol­ge zu Kaf­fee und Kuchen ein. Hier haben Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, ihre Ange­hö­ri­gen und alle am The­ma Onko­lo­gie Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, in net­ter Run­de mit erfah­re­nen Ärz­ten, Fach­leu­ten und auch mit Betrof­fe­nen zusam­men zu kom­men. Beim ers­ten Onko-Café am 18. Juli liegt der Fokus auf den The­men Pro­sta­ta- und Bla­sen­krebs. Die Ver­an­stal­tung beginnt 14:30 Uhr und endet gegen 16:45 Uhr, sie fin­det im Hör­saal (Ebe­ne 03) des Kli­ni­kums Coburg statt. Nach Vor­trä­gen von Uro­lo­gie-Chef­arzt Pro­fes­sor Tho­mas Bschlei­pfer stel­len sich die Onko­lo­gi­sche Fach­pfle­ge und auch das Case-Manage­ment vor. Anschlie­ßend sind alle Anwe­sen­den ein­ge­la­den, ihre Fra­gen zu stel­len und mit den Exper­ten ins Gespräch zu kom­men. Auch der Aus­tausch mit ande­ren Betrof­fe­nen soll nicht zu kurz kom­men. Das Kli­ni­kum bit­tet um vor­he­ri­ge Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 09561 22–7324. Die Ver­an­stal­tung ist kostenlos.