„Auf gehts zur Kir­wa Win­di­schen­lai­bach 2024!“

Am Donnerstag/​Freitag und Sonn­tag, 11./12. und 14 Juli, lädt die Feu­er­wehr zu einem fet­zi­gen Musik­pro­gramm, zu einem Gau­di-Beach­vol­ley­ball­tur­nier und so man­chem Lecker­bis­sen bes­ter Win­di­schen­lai­ba­cher Küche ein.

Am zwei­ten Juli-Wochen­en­de fei­ert der mit 394 Ein­woh­ner zäh­len­de dritt­größ­te Orts­teil Win­di­schen­lai­bach mit Hunds­müh­le und Wei­ßen­reuth wie­der sein Fun-Fes­ti­val der Neu­auf­la­gen. Es wird wie­der ein gro­ßes Fest der Musik und der spa­ßi­gen Unter­hal­tung sowie bes­ter Küche im und rund um das Dorfgemeinschaftshaus.

Ein Mar­ken­zei­chen dabei ist die Win­di­schen­lai­ba­cher Küche. Sie hält an allen Tagen für ihre Gäs­te so man­chen Lecker­bis­sen bereit. Am Frei­tag steht ab 18 Uhr frisch gemach­tes Kren­fleisch auf der Spei­se­kar­te. Am Sams­tag gibt es ab 18 Uhr lecke­re Brot­zei­ten. Am Sonn­tag ste­hen zum Mit­tags­tisch ab 11:30 Uhr Rou­la­den, Schäu­fe­le und Schnit­zel zur Aus­wahl. Ab 14 Uhr wird das Kaf­fee­und Kuchen­b­ufett Mar­ke Eigen­bau auf­ge­baut. An allen Tagen gibt es aber auch Steak, Brat­würs­te, Fisch, Lachs und Käse.

Die Zelt­kirch­weih star­tet dabei erst­mals am Don­ners­tag. Zur Ein­stim­mung lädt das Orga-Team um Vor­sit­zen­den Bernd Preiß­in­ger und Johan­nes Jäger ab 18 Uhr zur „1. After-Work-Par­ty in Wind­scha­lai­ba“ mit stim­mungs­vol­ler Musik und Bar­be­trieb im Fest­zelt ein. Am Frei­tag kom­men die Freun­de des Rock und Popp auf ihre Kos­ten. Ab 20 Uhr steht eine „Gau­di Rock´n Roll Par­ty“ mit der Band „Essig und Öl“ aus der Frän­ki­sche Schweiz auf dem Pro­gramm. Dann gibt das Quar­tett aus Gös­sel­dorf und Brei­ten­les­sau um Band­lea­der Andre­as Düng­fel­der ihr Debüt. Die jun­ge, frän­ki­sche Cover­band hat die rich­ti­ge Mischung von Lieb­lings­songs aller Gene­ra­tio­nen von Peter Maf­fay bis DJ Ötzi im Gepäck. Dann gibt es mit der zünf­ti­gen Quet­schen und mit kna­cki­gen Riffs auf der E‑Gitarre rich­tig Live-Musik.

Nach dem gemüt­li­chen Kir­wa­be­trieb am Sams­tag­abend geht es am Sonn­tag­nach­mit­tag sport­lich wei­ter. Dann sind ab 13 Uhr nach dem rie­sen Erfolg im Vor­jahr ört­li­che Ver­ei­ne und Grup­pen wie­der auf dem Fest­platz vor dem Dorf­ge­mein­schafts­haus zu einem Beach­vol­ley­ball­tur­nier ein­ge­la­den. Dazu wird eigens mit Sand auf­ge­schüt­tet und der Platz kur­zer­hand in ein Beach­sand­vol­ley­ball­feld ver­wan­delt. Acht bis zehn Mann­schaf­ten wer­den gegen­ein­an­der antre­ten und um attrak­ti­ve Prei­se der Sie­ger­trep­pe kämpfen.