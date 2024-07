Die Stadt Bam­berg lädt zur Teil­nah­me an einer Umfra­ge ein. Es geht um die Ent­wick­lung von Stadt­tei­len des För­der­pro­gramms Sozia­ler Zusam­men­halt, bezu­schusst von der Städ­te­bau­för­de­rung des Bun­des. Im Fokus ste­hen die Stadt­tei­le Starkenfeld/​Malerviertel und Gereuth/​Hochgericht. Die Teil­nah­me von mög­lichst vie­len Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ist wich­tig, um die Wahr­neh­mung und Ver­än­de­run­gen in die­sen Stadt­vier­teln bes­ser zu ver­ste­hen, die aktu­el­le Situa­ti­on zu ana­ly­sie­ren und mög­li­che Ver­bes­se­run­gen für die kom­men­den Jah­re zu benen­nen. Die Ergeb­nis­se der Umfra­ge flie­ßen in die Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung von Work­shops im Herbst ein. Die Work­shops bie­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Gele­gen­heit, ihre Mei­nun­gen und Ideen aktiv ein­zu­brin­gen und so die Zukunft die­ser Stadt­tei­le mit­zu­ge­stal­ten. Neh­men Sie sich ein paar Minu­ten Zeit und hel­fen Sie mit, die Sozia­le-Stadt- Gebie­te in Bam­berg wei­ter zu ver­bes­sern. Die Umfra­ge fin­den Sie unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​u​m​f​r​a​g​e​-​s​o​z​i​a​l​e​r​-​z​u​s​a​m​m​e​n​h​alt. Für Rück­fra­gen steht Anni­ka Hoff­mann von der Quar­tiers­ent­wick­lung der Stadt Bam­berg zur Ver­fü­gung, Tel.: 0951/87 1449, E‑Mail quartiersentwicklung@​stadt.​bamberg.​de.