Am Sonn­tag, 14. Juli, fin­det heu­er zum vier­ten Mal der belieb­te Fami­li­en­er­leb­nis­tag „Ein Fest für die Sin­ne“ wie­der out­door auf dem Außen­ge­län­de des Umwelt­schutz-Infor­ma­ti­ons­zen­trums Lin­den­hof, Karo­li­nen­reu­ther Stra­ße 58, Bay­reuth, statt.

Das städ­ti­sche Amt für Kin­der, Jugend und Fami­lie freut sich zusam­men mit dem Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und Fors­ten, AVA­LON e.V., der BRK-Bereit­schaft Mis­tel­gau, dem Pari­tä­ti­schen, der Fröh­li­chen Kin­der­büh­ne, dem Fami­li­en­bünd­nis Bay­reuth, dem Kreis­ver­band Bay­reuth für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge, dem Lan­des­bund für Vogel­schutz e.V., der Lern­werk­statt im Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te und dem Stadt­ju­gend­ring Bay­reuth, mit der Ver­an­stal­tung jun­gen Fami­li­en ein attrak­ti­ves Ange­bot machen zu können.

Wie immer gibt es in der Zeit von 10 bis 17 Uhr vie­le ver­schie­de­ne Mit­mach-Sta­tio­nen für Groß und Klein. Aben­teu­er­lus­ti­ge kön­nen sich ihr Stock­brot selbst am Lager­feu­er backen. Inter­es­sier­te kön­nen sich mit der Becher­lu­pe auf die Pirsch bege­ben. Dafür kann sich jeder, der möch­te, bereits im Vor­feld die kos­ten­lo­se App https://​flo​rain​co​gni​ta​.com zur Pflan­zen­be­stim­mung her­un­ter­la­den. Wer Ein­bli­cke in die gesun­de Ernäh­rung erhal­ten möch­te, kann mit Wild­kräu­tern Salz oder sei­nen Tee selbst her­stel­len. Mit den Lieb­lings­re­zep­ten kann ein Mini-Koch­buch gestal­tet wer­den. Spie­le­risch kön­nen die Fami­li­en Musik erfah­ren. Die­se und wei­te­re Sta­tio­nen laden bei frei­em Ein­tritt zum Mit­ma­chen ein. Ein beson­de­res High­light erwar­tet die Fami­li­en um 16 Uhr mit dem Pup­pen­thea­ter­stück „Elli und Rin­ge­lo“ von der Fröh­li­chen Kinderbühne.

Zum Par­ken von Pkw darf der Park­platz am TAO-Gebäu­de der Uni­ver­si­tät genutzt wer­den. Auch für das leib­li­che Wohl ist mit Snacks und Geträn­ken zu fami­li­en­freund­li­chen Prei­sen bes­tens gesorgt.