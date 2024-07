1974 wur­de das ers­te Johan­nis­feu­er des Küp­ser Orts­ver­ban­des der Jun­gen Uni­on abge­hal­ten – ein Datum, wel­ches sich in die­sem Jahr zum 50. Mal jähr­te. Und auch die­ses Jahr folg­te die Küp­ser Bevöl­ke­rung der Ein­la­dung der JU und ver­brach­te eini­ge schö­ne Stun­den in tol­ler Atmo­sphä­re auf dem Fest­platz unter­halb des Rei­ter­hofs Tann­lei­te. Orts­vor­sit­zen­de The­re­sa Treusch begrüß­te die Gäs­te zu die­sem beson­de­ren Jubi­lä­um, unter ande­rem den Ers­ten Bür­ger­meis­ter Bernd Reb­han, die anwe­sen­den Gemein­de­rä­te sowie den JU-Kreis­vor­sit­zen­den Mari­us Bitt­ner und JU- Bezirks­vor­sit­zen­den Mar­kus Oesterlein.

Grün­dungs­vor­sit­zen­der und Kreis­rat Hans Reb­han blick­te kurz­wei­lig auf 50 Jah­re Jun­ge Uni­on in Küps und die Ent­wick­lung des Johan­nis­feu­er zurück. Anfang der Sieb­zi­ger­jah­re sei der Brauch, Johan­nis­feu­er abzu­hal­ten, in Ver­ges­sen­heit gera­ten gewe­sen, so Reb­han. Die JU habe die­se Tra­di­ti­on wie­der auf­le­ben las­sen, beim ers­ten Johan­nis­feu­er 1974 noch am Tüschnit­zer Wein­berg mit Spiel­manns­zug und in Anwe­sen­heit des dama­li­gen Bür­ger­meis­ters Rai­mund Schramm. Seit 1975 fin­det die Ver­an­stal­tung auf der Tann­lei­te statt. In den fünf­zig Jah­ren sei es gelun­gen, die Ver­an­stal­tung bis auf Aus­nah­me der Pan­de­mie­jah­re durch­zu­füh­ren. In der Nach­fol­ge von Hans Reb­han zeig­ten sich die Ort­vor­sit­zen­den Man­fred Pau­li, Ralf Fischer, Thors­ten Stalph, Chris­ti­na Härt­lein und The­re­sa Treusch immer ver­ant­wort­lich, die­se Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung wei­ter­zu­füh­ren und somit zu einem Küp­ser Uni­kat zu machen. In all den Jah­ren sorg­te die Küp­ser Feu­er­wehr für den nöti­gen Brand­schutz und ent­zün­de­te das Feuer.