Am 13. und am 14. Juli ver­an­stal­tet die Dorf­ge­mein­schaft Prüllsbir­kig (Orts­teil von Pot­ten­stein) zum zwei­ten Mal ihr Dorf­fest mit gro­ßem Old­ti­mer­tref­fen und freut sich auf zahl­rei­che Besu­cher aus nah und fern.

Bereits zur Pre­mie­re im ver­gan­ge­nen Jahr konn­ten bei dem Fest rund 150 his­to­ri­sche Autos, Trak­to­ren und Zwei­rä­der bewun­dert wer­den. Das Fest war ein vol­ler Erfolg und somit war klar, dass es eine Wie­der­ho­lung geben muss. Orga­ni­siert wird die Ver­an­stal­tung von der Dorf­ge­mein­schaft des klei­nen Ortes inmit­ten der Frän­ki­schen Schweiz.

Los geht es am Sams­tag ab 18:00 Uhr mit Mar­cel Ben­ker, der an die­sem Abend für kräf­ti­ge Stim­mung sor­gen wird. Am Sonn­tag kön­nen die Besu­cher ab 10:00 Uhr bei einem Weiß­wurst­früh­schop­pen und küh­len Geträn­ken vom Fest­zelt aus dabei zuse­hen, wie die Old­ti­mer all­mäh­lich auf der Fest­wie­se ein­tref­fen. Natür­lich gibt es auch eine Aus­wahl an Grill­spe­zia­li­tä­ten, jede Men­ge selbst geba­cke­nen Tor­ten und Kuchen, eine Hüpf­burg für die Kin­der und vie­les mehr. Das High­light am Sonn­tag wird dann ab 14:30 Uhr die gro­ße Rund­fahrt der Old­ti­mer sein, wel­che in die­sem Jahr über Man­dlau und Hasel­brunn erfolgt.

Rück­fra­gen und Anmel­dun­gen sind unter pruellsbirkig@​web.​de mög­lich. Kurz­ent­schlos­se­ne dür­fen jedoch auch ger­ne ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung ihre Fahr­zeu­ge aus­stel­len und an der Rund­fahrt teil­neh­men. Die Dorf­ge­mein­schaft freut sich auf zahl­rei­che Besucher!

Anfahrt nach Prüllsbir­kig