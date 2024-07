För­der­mög­lich­kei­ten aus­ge­lo­tet – die Deut­sche Fern­seh­lot­te­rie bie­tet die Unter­stüt­zung kon­kre­ter Pro­jek­te an

Über För­der­mög­lich­kei­ten für Pro­jek­te im Land­kreis Bam­berg tausch­ten sich Land­rat Johann Kalb, der Geschäfts­füh­rer der Deut­schen Fern­seh­lot­te­rie, Chris­ti­an Kip­per und Stadt­mar­ke­ting-Geschäfts­füh­rer Klaus Stier­in­ger aus. Anlass war die Ver­län­ge­rung der Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Blues- und Jazz­fes­ti­val und der Deut­scher Fern­seh­lot­te­rie. Bay­erns Minis­ter­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder und Land­rat Johann Kalb sind die Schirm­her­ren der Musikveranstaltung.

„Wir erwar­ten vom 2. bis zum 11. August zu den mehr als 60 Live-Kon­zer­ten wie­der über 150.000 Besu­cher“, ist Fes­ti­val­lei­ter Klaus Stier­in­ger in Vor­freu­de auf das Musik­erleb­nis. „Das ein­zig­ar­ti­ge Fes­ti­val ver­bin­det vie­le tau­send Men­schen in Stadt und Land­kreis über die gemein­sa­me Lei­den­schaft zur Blues- und Jazz­mu­sik. Der Land­kreis war vom ers­ten Tag an Part­ner die­ser ein­zig­ar­ti­gen Stadt­mar­ke­ting-Initia­ti­ve und ich hof­fe, dass sich auch in die­sem Jahr wie­der vie­le Kom­mu­nen an dem Fes­ti­val betei­li­gen wer­den“, so Land­rat Johann Kalb.

„Uns hat die ein­zig­ar­ti­ge Phi­lo­so­phie des Fes­ti­vals über­zeugt! Es gibt allen Men­schen, unab­hän­gig von ihren per­sön­li­chen finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten, die Opti­on, eine hoch­wer­ti­ge Ver­an­stal­tungs­rei­he im Bereich der Blues- und Jazz­mu­sik zu besu­chen. Jeder fühlt sich will­kom­men und ein­ge­la­den. Das Bam­ber­ger Blues- und Jazz­fes­ti­val ver­bin­det Men­schen aus allen gesell­schaft­li­chen Schich­ten und schafft ein geleb­tes soli­da­ri­sches Mit­ein­an­der. Ich wün­sche dem Fes­ti­val gutes Wet­ter, vie­le Besu­cher und jedem Besit­zer eines Blues-Loses von Her­zen viel Glück“, so Chris­ti­an Kip­per, Geschäfts­füh­rer der Deut­schen Fern­seh­lot­te­rie. „In die­sem Jahr erhal­ten die ers­ten 5.000 Käu­fer unse­res Fes­ti­val-Abzei­chens kos­ten­los ein Los der Deut­schen Fern­seh­lot­te­rie“, so Stadt­mar­ke­ting-Geschäfts­füh­rer Klaus Stieringer.

Dass nicht nur Los­käu­fer, son­dern auch sozia­le Pro­jek­te gewin­nen kön­nen, dar­über tausch­ten sich Chris­ti­an Kip­per und Land­rat Johann Kalb aus und dis­ku­tier­ten über kon­kre­te Maß­nah­men, die in den Genuss von Erlö­sen der Deut­schen Fern­seh­lot­te­rie kom­men können.

Im Jahr 2023 konn­ten sich über 788.000 Men­schen über Gewin­ne von ins­ge­samt mehr als 52 Mil­lio­nen Euro bei der Deut­schen Fern­seh­lot­te­rie freu­en, 62 von ihnen gewan­nen mehr als 100.000 Euro, sie­ben­mal wur­de ein Mil­lio­nen­ge­win­ner glück­lich. Das Blues-Los ist für jeden ein Gewinn. Min­des­tens 30 Pro­zent der Los­e­innah­men der gehen über die Stif­tung Deut­sches Hilfs­werk an gemein­nüt­zi­ge Zwe­cke in ganz Deutsch­land. Seit 1956 kam so ein kari­ta­ti­ver Zwecker­trag von mehr als zwei Mil­li­ar­den Euro zusam­men. Im Frei­staat Bay­ern war es in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren mög­lich, knapp 390 sozia­le, gemein­nüt­zi­ge Pro­jek­te mit einer Gesamt­för­der­sum­me von weit über 55 Mil­lio­nen Euro zu fördern.