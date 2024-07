Mit ins­ge­samt sie­ben Sie­gen sichern die Damen die Meis­ter­schaft ohne Sai­son-Nie­der­la­ge. Auch die Her­ren I konn­ten einen deut­li­chen Heim­erfolg fei­ern, wäh­rend sich die Her­ren II und die Damen II sich mit Nie­der­la­gen abfin­den mussten.

Klein­feld U9 Nord­li­ga 2: Baur SV – TC Kasen­dorf 11:7

In ihrem letz­ten Ein­satz sicher­ten sich die Jüngs­ten des Baur SV ihren drit­ten Erfolg. In der Moto­rik sicher­te sich das Baur SV Team bereits 5 Punk­te und damit schon einen ers­ten Vor­sprung. In den Ein­zeln unter­la­gen Levin Pühl­horn und Lewis Pühl­horn jeweils knapp im Match­tie­break und auch Moritz Lei­k­eim muss­te in zwei Sät­zen der Geg­ne­rin gra­tu­lie­ren. Jonas Dietz konn­te sich klar durch­set­zen. In den Dop­peln behielt das Baur SV Team dann die Über­hand und hol­te bei­de Par­tien und damit auch den Gesamt­sieg nach Hau­se. Mit die­sem Sieg been­det die Mann­schaft die Sai­son mit dem zwei­ten Tabel­len­platz und als Vize-Meister.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 2: TC Bam­berg – Baur SV 5:1

Gegen star­ke Gast­ge­ber konn­ten die Junio­ren II nicht viel aus­rich­ten. Mit vier Nie­der­la­gen gab es für Lia Meindl­schmidt, Paul Rött­gen, Ame­lie Dötschel und Jakub Fischer bereits nach den Ein­zeln kei­ne Chan­ce mehr auf einen Sieg. Im Dop­pel konn­ten Ame­lie Dötschel und Paul Rött­gen noch einen Sieg für ihre Mann­schaft einfahren.

Bam­bi­ni 12 Nord­li­ga 2: Baur SV – TC Hall­stadt 4:2

Unge­schla­gen blei­ben die Bam­bi­ni auf Erfolgs­kurs. Emil Beu­erle, Ben Ein­be­cker und Noah Kügel konn­ten sich im Ein­zel jeweils in zwei Sät­zen durch­set­zen, nur Vin­cent Hüm­mer muss­te sei­ne Par­tie an den Geg­ner abge­ben. Im Dop­pel hol­ten Emil Beu­erle und Ben Ein­be­cker sou­ve­rän den vier­ten Punkt, Vin­cent Hümmer/​Noah Kügel muss­ten knapp im Match­tie­break den Geg­nern zum Sieg gratulieren.

Bam­bi­ni 12 Nord­li­ga 3: TC Bam­berg II – Baur SV II 0:6

Mit einem kla­ren Aus­wärts­sieg im Gepäck konn­ten die zwei­ten Bam­bi­ni ihr vier­tes Sai­son­spiel been­den. Leon Dietz, Lucy Tuma, Marie Krapp­mann, Milan Zim­mer­mann und Max Krau­se konn­ten sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel alle Punk­te holen und sich so einen deut­li­chen Erfolg sichern.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1: TC WR Coburg II – Baur SV 2:4

Die Junio­ren konn­ten sich am Wochen­en­de über einen Aus­wärts­er­folg in Coburg freu­en. Juli­an Win­ter und Nico­las Win­ter setz­ten sich im Ein­zel jeweils klar in zwei Sät­zen durch und auch Luis Dötschel konn­te sei­ne Begeg­nung im Match­tie­break für sich ent­schei­den, wäh­rend Tizi­an Wag­ner sich geschla­gen geben muss­te. Im Dop­pel hol­ten Nico­las Win­ter und Tizi­an Wag­ner den ent­schei­den­den Punkt zum Gesamterfolg.

Her­ren 30 Nord­li­ga 3: TP Lich­ten­fels – Baur SV 5:1

Auch im vier­ten Sai­son­spiel reich­te es für die Her­ren 30 nicht für einen Sieg. Harald Tuma, Jür­gen Ein­be­cker und Ste­fan Ker­ling unter­la­gen jeweils in zwei Sät­zen, David Rudin muss­te sich nach einer umkämpf­ten Par­tie denk­bar knapp geschla­gen geben, womit ein Sieg nach den Ein­zeln schon nicht mehr erreich­bar war. Im Dop­pel hol­ten Harald Tuma/​David Rudin im Ein­ser­dop­pel den Ehren­punkt im Matchtiebreak.

Damen Nord­li­ga 4: Baur SV II – TSV Neu­ken­roth 2:4

Für die zwei­ten Damen reich­te es lei­der nicht für einen Sieg. Im Ein­zel konn­ten Anni­ka Pet­te­rich und Anna-Loui­sa Voigt­mann jeweils einen Punkt sichern, Made­lei­ne Schnei­der und Jule Naun­dorf muss­ten ihre Par­tien an die Geg­ne­rin­nen abge­ben. Im Dop­pel konn­ten die Burg­kunst­adt­erinn­nen kei­nen Punkt mehr nach Hau­se holen und muss­ten damit den Sieg an die Gäs­te abgeben.

Her­ren Nord­li­ga 1: TC Zap­fen­dorf – Baur SV II 9:0

Die zwei­ten Her­ren konn­ten lei­der nicht an den Erfolg aus dem letz­ten Spiel anknüp­fen und muss­ten die Heim­rei­se mit einer deut­li­chen Nie­der­la­ge antre­ten. Im Ein­zel kämpf­te Dori­an Uhl­ein an Posi­ti­on 1 im Match­tie­break um den Sieg, muss­te sich aller­dings geschla­gen geben und auch sei­ne Mann­schafts­kol­le­gen Ruben Zuni­ga, Juli­en Zuni­ga, Ste­fan Fürst, Tizi­an Wag­ner und Luis Dötschel konn­ten sich nicht durch­set­zen, wodurch die Nie­der­la­ge bereits nach den Ein­zeln nicht mehr abzu­wen­den war. In den Dop­peln hat­ten Tizi­an Wagner/​Luis Dötschel noch die Chan­ce auf den Ehren­punkt, unger­la­gen aller­dings nach enger Par­tie im Matchtiebreak.

Die Ergeb­nis­se: Walt­her – Uhl­ein 1:6, 7:6, 10:5; Beil – Zuni­ga R. 6:0, 6:3; Helm­reich J. – Zuni­ga J. 6:0, 7:5; Helm­reich T. – Fürst 6:1, 6:1; Tamm­er – Wag­ner 7:5, 6:0; Worch – Dötschel 6:4, 6:4; Walther/​Helmreich J. – Zuniga/​Zuniga 6:4, 6:3; Tammer/​Worch – Uhlein/​Fürst 6:1, 6:2; Helm­reich T./Voll – Wagner/​Dötschel 3:6, 6:3, 10:7.

Damen Nord­li­ga 1: Baur SV – TC WR Coburg 5:4

Im letz­ten Sai­son­spiel soll­te gegen die punkt­glei­chen Gäs­te aus Coburg die Ent­schei­dung um die Meis­ter­schaft fal­len. Bereits in den Ein­zeln wur­de schon deut­lich, dass es eine span­nen­de Par­tie auf Augen­hö­he für die Damen wer­den wür­de. In der ers­ten Run­de zeig­te Julia Wim­mer eine star­ke kämp­fe­ri­sche Leis­tung und setz­te sich im Match­tie­break durch. Tina Ham­mer­schmidt sicher­te sou­ve­rän in zwei Sät­zen den zwei­ten Punkt. Ame­lie Dötschel muss­te nach gewon­ne­nem ers­ten Satz in den Match­tie­break, konn­te sich aller­dings nicht durch­set­zen. Mari­ja Radu­lo­vic muss­te in der zwei­ten Run­de im Spit­zen­ein­zel ihren Punkt an die Geg­ne­rin abge­ben. Lia Meindl­schmidt kämpf­te sich nach ver­lo­re­nem ers­ten Satz zurück, unter­lag dann aber knapp im Match­tie­break. Julia Fischer konn­te ihre Par­tie nach einem engen zwei­ten Satz für sich ent­schei­den und hol­te den drit­ten Punkt zum Unent­schie­den nach den Ein­zeln. In den Dop­peln blieb es wei­ter­hin span­nend. Hier konn­ten Julia Wimmer/​Julia Fischer sicher den ers­ten Punkt holen, wäh­rend sich Tina Hammerschmidt/​Amelie Dötschel im Drei­er­dop­pel nach enger Par­tie geschla­gen geben muss­ten. Damit muss­te im Ein­ser­dop­pel die Ent­schei­dung über Auf­stieg oder Nie­der­la­ge fal­len. In einem hart umkämpf­ten Match blieb es auch hier eine knap­pe Par­tie und nach gewon­ne­nem ers­ten Satz konn­ten sich Mari­ja Radulovic/​Lia Meindl­schmidt schließ­lich im Match­tie­break durch­set­zen und den Sieg und damit die Meis­ter­schaft für die Damen per­fekt machen.

Die Ergeb­nis­se: Gast – Radu­lo­vic 1:6, 0:6; Wim­mer – Opel 6:2, 3:6, 11:9; Meindl­schmidt – Porz­ner 1:6, 7:5, 5:10; Ham­mer­schmidt – Kuss 6:2, 6:0; Fischer – Mar­ti­nez 6:3, 7:6; Dötschel – Tamm­er 6:1, 4:6, 4:10; Radulovic/​Meindlschmidt – Gast/​Martinez 7:5, 3:6, 10:3; Wimmer/​Fischer – Opel/​Kuss 6:2, 6:4; Hammerschmidt/​Dötschel – Porzner/​Tammer 4:6, 4:6.

Her­ren Lan­des­li­ga 2: Baur SV – TC Reun­dorf 8:1

Die ers­ten Her­ren hol­ten im vier­ten Sai­son­heim­spiel den fünf­ten Sieg. Dani­el Vlcek, Dr. Ste­fan Kor­nitz­ky, Kevin Monat, Pas­cal Men­nel und Sebas­ti­an Schnei­der gewan­nen im Ein­zel, nur David Mra­zek muss­te sich im Spit­zen­ein­zel knapp im Match­tie­break geschla­gen geben. Die Dop­pel wur­den anschlie­ßend nicht mehr ausgespielt.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – Janou­sek 3:6, 6:1, 6:10; Vlcek – Miku­ta 6:0, 6:0; Dr. Kor­nitz­ky – Bürk 6:3, 6:3; Monat – Dre­ßel 6:1, 6:0; Men­nel – Thun 6:1, 6:4; Schnei­der – Lach­mann 6:0, 6:1.

Her­ren Nord­li­ga 5: SV Frie­sen – Baur SV III 3:3

Erneut hol­ten sich die drit­ten Her­ren am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ein Unent­schie­den. Paul Rött­gen und Micha­el Schnei­der hol­ten die Punk­te im Ein­zel, Chris­ti­an Pit­ter­off und Colin Hei­nisch unter­la­gen. Pitteroff/​Schneider hol­ten im Dop­pel noch einen Sieg und sicher­ten somit das Unentschieden.

Vor­schau

Am kom­men­den Wochen­en­de spie­len am Frei­tag, den 12.07. ab 15:00 die Kna­ben in ihrer letz­ten Par­tie der Sai­son gegen die zwei­te Mann­schaft der Cobur­ger Tur­ner­schaft. Am Sams­tag, 13.07. emp­fan­gen in ihrem jeweils letz­ten Spiel die Junio­ren den MTV Bam­berg, die Junio­ren II den TC WR Coburg III und die Bam­bi­ni II den TC Son­ne­feld. Spiel­be­ginn ist hier jeweils um 09:00.