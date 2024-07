Nach einem Monat mit Betriebs­fes­ten und run­den Geburts­ta­gen las­sen sich Bam­bergs „Coo­le Socken“ im August zwei­mal live zum Tanz Kon­zert bit­ten: Klam­mer auf am Frei­tag, 02.08., von 17:00 bis 22:00 Uhr im Boots­haus Bier­gar­ten (mit Vor­band „Bricks & Bones“, 15–16 Uhr). Klam­mer zu am Frei­tag, 23.08., 18:00 bis 23:00 Uhr, bei der Sand­ker­wa, im neu­en Bier-Wein­gar­ten, direkt am Lein­ritt, wo bis­her immer das Fest­zelt stand. Bass­man Heinz Bei­ers­dor­fer, Drum­mer Hel­muth Kobelt Key­boar­der Karl Gess­ler, Solo­gi­tar­rist Klaus Reg­ler sowie Gitar­rist Peter-Alex­an­der Ost­row­sky wer­den wie­der ihre Song­lis­te aus den 60ern bis 90ern zum Bes­ten geben. Zu bei­den Gigs wird ange­ra­ten, sich Plät­ze bzw. Tische zu reser­vie­ren Der Ein­tritt bleibt bei bei­den Ver­an­stal­tun­gen kostenfrei.