Aus Man­gel an Wett­kampf­mög­lich­kei­ten in Ober­fran­ken zog es Mehr­kämp­fe­rin Ali­na Schütz (UAC Kulm­bach) am letz­ten Wochen­en­de in hei­mat­li­che Gefil­de mit dem Vor­ha­ben bei den offe­nen Regio­nal­meis­ter­schaf­ten in Nord­rhein-West­fa­len die Sie­ben­kampf-Norm (4600 Punk­te) für die deut­schen Mehr­kampf-Meis­ter­schaf­ten Ende August in Han­no­ver zu kna­cken. Ali­na Schütz hat­te es im letz­ten Jahr stu­di­en­be­dingt nach Kulm­bach ver­schla­gen, wo sie in der Wer­fer­grup­pe des UAC Kulm­bach auch für den Sie­ben­kampf, ins­be­son­ders im Schnell­kraft-Bereich, gute Bedin­gun­gen vorfindet.

Kürz­lich hat­te Ali­na bei den ober­frän­ki­schen Meis­ter­schaf­ten in Forch­heim im 100-Meter Hür­den­lauf mit neu­er per­sön­li­cher Best­mar­ke von 15,28 Sekun­den den Titel errin­gen kön­nen. In Wesel ging es über die zehn Hür­den noch ein wenig schnel­ler. 15,20 Sekun­den bedeu­te­ten einen guten Auf­takt und 815 Punk­te. Im Hoch­sprung konn­te die Stu­den­tin nicht ganz ihre Best­mar­ke von 1,62 Meter errei­chen und über­sprang 1,58 Meter. Im Kugel­sto­ßen dage­gen gab es den nächs­ten Haus­re­kord, als das 4kg-schwe­re Gerät bei 12,72 Metern ein­schlug. Mit 27,31 Sekun­den über 200 Meter been­de­te Ali­na Schütz ihren ers­ten Sie­ben­kampf-Tag. Zu Beginn des zwei­ten Tages sprang die 24Jährige im Weit­sprung-Wett­be­werb mit 5,28 Meter nahe an ihre bis­her bes­te Leis­tung her­an. Mit Abstand die größ­te Wei­te die­ses Mehr­kamp­fes leg­te Ali­na dann im Speer­wurf hin, als sie sich mit dem 600 Gramm schwe­ren Gerät um über einen Meter auf sehr schö­ne 45,70 Meter ver­bes­ser­te. Auch im abschlie­ßen­den 800 Meter-Lauf bewies Ali­na Schütz ihre viel­fäl­ti­gen ath­le­ti­schen Fähig­kei­ten. Bei 2:37,97 Minu­ten blieb die Stopp­uhr ste­hen und die Qua­li­fi­ka­ti­ons-Mar­ke für die Deut­schen Titel­kämp­fe war in der Sum­me mit 4929 Punk­ten deut­lich über­bo­ten. Ali­na ist damit aus der UAC-Trai­nings­grup­pe in die­sem Jahr die sieb­te Athlet/​in die sich in ver­schie­de­nen Alters­klas­sen und Dis­zi­pli­nen für eine deut­sche Leicht­ath­le­tik-Meis­ter­schaft qua­li­fi­zier­ten. Zwei­te und Drit­te im Wett­be­werb wur­den schließ­lich Jana Rad­ke (4729 Punk­te) und Clau­dia Mie­ke (4656 Punkte/​beide LT DSHS Köln).