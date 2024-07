Plan­än­de­rung für „Bam­berg Digital“

Das im Rah­men des Pro­gram­mes „Som­mer an der Pro­me­na­de“ von Smart City Bam­berg orga­ni­sier­te Event wird in den Stadt:Raum an der Pro­me­na­de­str. 6a ver­legt (gegen­über Bus-Insel am ZOB). Grund hier­für ist die Wet­ter­vor­her­sa­ge für die Zeit des Ver­an­stal­tungs­zeit­raums. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich zu einem bun­ten Pro­gramm von 13 bis 17 Uhr in den neu­en Raum direkt am ZOB eingeladen.

Der Poet­ry Slam um 19 Uhr zum The­ma Digi­ta­li­sie­rung fin­det wie geplant an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de statt.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es unter https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​2​0​2​4​/​0​6​/​1​9​/​b​a​m​b​e​r​g​-​d​i​g​i​t​al/