Huma­ne Papil­lom­vi­ren (HPV) sind weit ver­brei­tet. Über­tra­gen wer­den sie vor allem durch sexu­el­len Kon­takt. Eine Infek­ti­on ver­läuft nor­ma­ler­wei­se unbe­merkt und heilt meist von selbst aus. Bleibt die Infek­ti­on über Jah­re bestehen, kön­nen bestimm­te Virus­ty­pen jedoch zu Zell­ver­än­de­run­gen im Kör­per füh­ren und das Risi­ko für Tumo­re erhö­hen. Jün­ge­re Frau­en erkran­ken haupt­säch­lich an Gebär­mut­ter­hals­krebs, bei Män­nern ver­ur­sa­chen HPV vor allem Tumo­re im Mund‑, Rachen‑, Geni­tal- und Anal­be­reich. In Deutsch­land erkran­ken jähr­lich etwa 4.600 Frau­en an Gebär­mut­ter­hals­krebs, rund 1.600 Erkrank­te ver­ster­ben dar­an. Der bes­te Schutz gegen eine Infek­ti­on mit HPV ist die recht­zei­ti­ge Imp­fung. „Aber gera­de bei der HPV-Imp­fung gibt es nach wie vor gro­ße Defi­zi­te“, so Sabri­na Förtsch, Team­lei­tung Markt und Gesund­heit von der AOK in Bam­berg. Die Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaft Imp­fen (LAGI) stellt daher die sieb­te baye­ri­sche Impf­wo­che vom 15. bis 21. Juli erneut unter das Mot­to „Imp­fung gegen HPV schützt vor Krebs“ Die LAGI ist ein Zusam­men­schluss von Ärz­ten, Apo­the­kern, Heb­am­men, Kran­ken­kas­sen, dem öffent­li­chen Gesund­heits­dienst sowie dem Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge. Im Mit­tel­punkt der Baye­ri­schen Impf­wo­che steht die Infor­ma­ti­on über Sinn und Zweck eines umfas­sen­den Impfschutzes.

AOK Bay­ern über­nimmt Impf­kos­ten bis 25 Jahre

Auf Emp­feh­lung der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) wird die HPV-Imp­fung für Mäd­chen und Jun­gen im Alter zwi­schen neun und 14 Jah­ren ange­bo­ten, Nach­holimp­fun­gen bis ein­schließ­lich 17 Jah­re. Die Kos­ten über­neh­men die gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen. „Die HPV-Imp­fung kann einer Anste­ckung mit dem Erre­ger vor­beu­gen und soll­te idea­ler­wei­se vor Auf­nah­me ers­ter sexu­el­ler Kon­tak­te durch­ge­führt wer­den, sie kann aber auch nach ers­ten sexu­el­len Erfah­run­gen ver­ab­reicht wer­den“, so Sabri­na Förtsch. Je frü­her die Imp­fung nach­ge­holt wird, des­to bes­ser. Imp­fun­gen gehö­ren aus Sicht der AOK zu den wich­tigs­ten vor­beu­gen­den Maß­nah­men, die in der Medi­zin zur Ver­fü­gung ste­hen, um Kin­der und Erwach­se­ne vor schwe­ren Krank­hei­ten zu schüt­zen. „Unse­re Beob­ach­tun­gen zei­gen, dass es ins­be­son­de­re bei jun­gen Men­schen zwi­schen 18 bis 25 Jah­ren eine hohe Nach­fra­ge nach der HPV-Imp­fung gibt“, so Sabri­na Förtsch. „Aus die­sem Grund haben wir beschlos­sen, die­ser Alters­grup­pe den Zugang zu einer voll­stän­di­gen HPV-Imp­fung zu ermög­li­chen und bie­ten die Imp­fung als zusätz­li­che Leis­tung auch die­ser Alters­grup­pe an.“

