40 Jah­re MSC Motor­rad­tref­fen – 44 Jah­re MSC Fran­ken­pfalz. Das Tref­fen ist jedes Jahr der Wahn­sinn, und das wird auch am kom­men­den Wochen­en­de, vom 12. bis 14. Juli nicht anders.

Am 11. Mai 1980 war bei einer Geburts­tags­par­ty der „MSC Firer­i­ders of Fran­ken­pfalz“ gegrün­det wor­den. 1983 kamen eini­ge auf die Idee, doch selbst auch ein Tref­fen abzu­hal­ten, nach­dem man auch häu­fig zu unse­ren Nach­bar­clubs unter­wegs war. Vom 24. bis 26. Juni 1983 war es dann soweit: in Lien­las am Bolz­platz fand das 1. Motor­rad­tref­fen mit 500 Besu­chern statt. Sechs Jah­re spä­ter, 1989, fand dann das ers­te Tref­fen auf dem ver­eins­ei­ge­nen Platz statt. Jahr für Jahr mit stei­gen­den Besu­cher­zah­len, mit tol­len Bands und mit immer wie­der neu­en Über­ra­schun­gen. So avan­cier­te das MSC Motor­rad­tref­fen zum hei­ßes­ten Tref­fen in Ober­fran­ken. Für die 40. Auf­la­ge und damit für die “Par­ty des Jahr­zehnts” lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen auf Hoch­tou­ren. Gleich­sam einer Stern­wall­fahrt wer­den die Freun­de der hei­ßen Kis­ten wie­der aus allen Him­mels­rich­tun­gen nach Kir­chen­pin­gar­ten pil­gern. Sogar aus dem All­gäu wer­den Fans am mor­gi­gen Frei­tag in die Fran­ken­pfalz anrei­sen, ihre Zel­te auf­schla­gen und zur „Warm-up-Par­ty mit Musik aus der Dose“ vom MSC-Vor­sit­zen­den Johan­nes Buch­bin­der begrüßt.

Dann wer­den nicht nur die ange­kün­dig­ten som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren für schwül-warm Luft sor­gen. Dann wird Rock & Popp sowie boari­sche Stim­mungs­mu­sik für schweiß­trei­ben­de Aben­de weit über Mit­ter­nacht hin­aus sor­gen. Denn am Sams­tag ist Clas­sic-Rock mit der Spit­zen-Cover-Band „F.U.C.K“ ange­sagt. „Wie oft waren wir mitt­ler­wei­le eigent­lich schon hier? Das Tref­fen des MSC Fran­ken­pfalz ist defi­ni­tiv eines der­je­ni­gen, auf denen wir in den letz­ten zehn Jah­ren fast jedes Jahr gespielt haben“, so Band­lea­der Mar­kus Spy­th. Dem­entspre­chend kennt die Band hier schon Hinz und Kunz und jeden Gras­halm. Ent­spre­chend wird sich auch die­ses Mal das Back­stage wie­der in jeder Pau­se mit vie­len Freun­den fül­len. Ent­spre­chend wer­den sie in Kir­chen­pin­gar­ten wie jedes Jahr auch die­ses Mal län­ger als geplant spie­len. „Es wird halt wie­der eine gei­le Stim­mung im schweiß­trei­ben­den Zelt“, so Spyth.

Seit über 30 Jah­ren ist das Quin­tett zusam­men und treibt ihr Unwe­sen zwi­schen Koblenz und Rosen­heim und zwi­schen Basel und Leip­zig. Als ein­zi­ges Grün­dungs­mit­glied ist Mar­kus (Lead­gi­tar­re, Vocals) noch immer mit dabei und hält bei F.U.C.K. seit Anfang alle Fäden zusam­men. Die aktu­el­le Beset­zung besteht neben dem Mar­kus (Gitar­re, Vocals, seit 1993 dabei) aus Dani­el (Vocals, seit 2004), Roland (Schlag­zeug, seit 2011), Tim­my (Gitar­re, Vocals, seit 2013) und Mar­tin (Bass, Vocals seit 2013). Am Sams­tag in Kir­chen­pin­gar­ten ist noch als Spe­cial Guest der Chris Bay (Vocals) dabei, der ja den meis­ten Rock und Metal Fans durch sei­ne „Hap­py Metal“ Band FREE­DOM CALL“ bekannt sein dürf­te. Covers von HEA­VY & ROCK Hits sind ihr Ding. Dabei legen sie bei ihrem Reper­toire Wert auf eine stim­mi­ge Mischung aus Klas­si­kern und Aktu­el­lem von ver­schie­de­nem „Här­te­grad“. Und da sie Deutsch genau­so gut kön­nen wie Eng­lisch gibt es bei F.U.C.K. – Kon­zer­ten aller­hand Abwechs­lung auf die Ohren. In ihrem Pro­gramm fin­den sich Songs von unter ande­rem Metal­li­ca, Ramm­stein, Sys­tem Of A Down, In Extre­mo, In Fla­mes, Vol­beat, Iron Mai­den, AC/DC, Böh­se Onkelz, Park­way Dri­ve und FFDP und . Natür­lich darf Ham­mer­fall, Mano­war, Pan­te­ra und Sepul­tu­ra nicht feh­len. Das wich­tigs­te Ziel der Band ist bei jedem Auf­tritt das Publi­kum ehr­lich und ohne auf­ge­setz­te Show­ele­men­te mit ihrer schweiß­trei­ben­den Per­for­mance zu unter­hal­ten und das Gan­ze mit einer aus­ge­klü­gel­ten Light­show und per­fek­ten Sound zu unter­ma­len. Dazu kommt seit Neu­es­tem ein neu­es L‑Acoustic Sound Sys­tem zum Ein­satz, vom vie­len Fach­leu­ten als der Mer­ce­des der Kon­zert-Sound-Sys­te­me bezeichnet.

Völ­lig kon­trär dazu wird es am Sonn­tag­abend dann zünf­tig-boarisch. Dann rich­ten sich alle Schein­wer­fer auf den vom Mün­che­ner Okto­ber­fest bekann­ten Allein­un­ter­hal­ter Han­si Reit­h­mei­er. Der Fich­tel­ber­ger spielt mit einer klei­nen Beset­zung sei­ner Band immer wie­der auch im Käfer Stamm­haus in Mün­chen und an den Wochen­en­den am Tegern­see bei der „Koa Wiesn 2.0“. Sein Stim­mungs­re­per­toire auf dem Schif­fer­kla­vier und der Trom­pe­te reicht von Par­ty-Hits über Ever­greens und Oldies, Tanz­mu­sik und Schla­ger bis zur böh­misch-boari­schen Volks­mu­sik. Und auch das gehört zu den MSC-Treffs: Der Ein­tritt ist an allen Tagen frei.“

