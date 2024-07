Kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten und ein herr­li­ches Ambi­en­te wohin das Auge reicht: Der Baye­ri­sche Genus­sort Forch­heim prä­sen­tier­te vom 27. – 30. Juni 2024 das 4. Fes­ti­val der Genüs­se im Innen­hof der Kai­ser­pfalz. Chris­to­pher Kraus, Gas­tro­nom und Chef­koch des Restau­rants „Zum Alten Zoll­haus“ ließ erneut sei­ner Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf und stell­te sein Kön­nen in der Küche unter Beweis. Jeden Abend zau­ber­te er mit sei­nem Team 120 Gäs­ten ein Lächeln ins Gesicht. Die Eröff­nungs­ga­la erhielt pro­mi­nen­te Unter­stüt­zung mit Spit­zen­koch Bern­hard Rei­ser. Es wur­den “Cevi­che von hei­mi­schen Fischen mit gegrill­ter Melo­ne“, „Wild Brat­wurst mit Trüf­fel und Senf­ka­vi­ar“ sowie „Toma­ten mit gegrill­ten Pfir­si­chen und Ser­ra­no Chips“ auf­ge­tischt. Dies war aller­dings nur eine klei­ne Aus­wahl der Köst­lich­kei­ten aus den vier Tagen. Jeder Abend stand unter einem ande­ren Mot­to. Dazu wur­den von pro­mi­nen­ten Win­zern (Antino­ri, Bickel-Stumpf, Gérard Bert­rand & St. Ant­o­ny) höchst­per­sön­lich die pas­sen­den Trop­fen Wein vor­ge­stellt und ser­viert. Umrahmt wur­de das Geschmacks­er­leb­nis täg­lich durch einen

DJ, einen Saxo­pho­nis­ten oder der Live-Band „Bar­fly – Din­ner“ mit Jazz und Par­ty­mu­sik. „Wir haben mit dem Fes­ti­val der Genüs­se zum vier­ten Mal in Fol­ge eine sehr hoch­wer­ti­ge Open Air-Ver­an­stal­tung in einer atem­be­rau­ben­den Atmo­sphä­re – der Kai­ser­pfalz – kre­iert. Es ist ein­zig­ar­tig und kuli­na­risch auf höchs­tem Niveau“, blickt Nico Cies­lar, Lei­ter des Amts Mar­ke­ting, Tou­ris­mus & inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen auf die städ­ti­sche Ver­an­stal­tung zurück. „Unser Haupt­part­ner war von Anfang an das Restau­rant „Zum Alten Zoll­haus“, denn so eine Ver­an­stal­tung ist nur mit gas­tro­no­mi­schem Know­how sowie mit einem äußerst ver­läss­li­chen als auch krea­ti­ven Part­ner zu meis­tern.“ Unter­stützt wur­de das Fes­ti­val der Genüs­se in die­sem Jahr erst­mals vom Land­rats­amt Forchheim,

der Agen­tur „Val­uniq“, der Spar­kas­se Forch­heim und von den Stadt­wer­ken Forchheim/​foOne. „Dass wir Unter­stüt­zer gewin­nen konn­ten, hat es uns ermög­licht, trotz der Preis­stei­ge­run­gen in allen Berei­chen, ins­be­son­de­re bei Lebens­mit­teln und Per­so­nal, ein per­fek­tes Rah­men­pro­gramm, regio­na­le Lebens­mit­tel und Spit­zen­er­zeug­nis­se anzu­bie­ten und den Ein­tritts­preis von 2022 zu hal­ten. Dafür gro­ßen Dank“, so Chris­to­pher Kraus vom

Restau­rant „Zum Alten Zoll­haus“, „Der sen­sa­tio­nel­le Kar­ten­vor­ver­kauf, das gute Zusam­men­spiel mit der Stadt Forch­heim und nicht zuletzt mei­nem sen­sa­tio­nel­len Team ist es zu ver­dan­ken, dass wir eine sol­che Mam­mut­auf­ga­be stem­men kön­nen.“ Weil das „Mammut“-Festival der Genüs­se nicht aus­ster­ben sol­le, arbei­te das Team am Fes­ti­val 2026, so die Veranstalter