Der Ver­bund Frän­ki­sche Schweiz des Dia­ko­ni­schen Wer­kes Bam­berg-Forch­heim ist mit über 160 Mit­ar­bei­ten­den einer der größ­ten Arbeit­ge­ber in der Frän­ki­schen Schweiz. In drei Ein­rich­tun­gen in Streit­berg, Eber­mann­stadt und Unter­lein­lei­ter wer­den 150 Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner gepflegt und betreut.

Zwei der drei Ein­rich­tun­gen laden nun zum Jah­res­fest mit Tag der offe­nen Türen ein.

Bereits am Sams­tag, 13. Juli wird im Senio­ren­zen­trum Frän­ki­sche Schweiz in der Bahn­hof­stra­ße 14 in Eber­mann­stadt bei einem musi­ka­li­schen Früh­schop­pen mit dem Trio STA­NEL von 10 bis 13 Uhr gefeiert.

Am Frei­tag, 19. Juli öff­net das Senio­ren­zen­trum Mar­tin Luther am Streit­ber­ger Berg 16 in Wie­sent­tal-Streit­berg sei­ne Pfor­ten. Start ist dort um 14 Uhr mit einem Frei­luft­got­tes­dienst, gestal­tet von Pfar­rer David Kies­lich. Danach unter­hal­ten die Aisch­ta­ler Knutschbär´n bis 18 Uhr.

Für Spei­sen und Geträn­ke wird bei bei­den Fes­ten gut gesorgt sein, Inter­es­sier­te kön­nen sich bei Haus­füh­run­gen von den Ange­bo­ten über­zeu­gen und sich über die Pfle­ge im Alter in ihren ver­schie­de­nen Facet­ten informieren.

Herz­li­che Einladung!