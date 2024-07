Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Sach­be­schä­di­gung – Pkw zerkratzt

Coburg. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter einen schwar­zen Audi A4, der ord­nungs­ge­mäß am Marsch­berg parkte.

Ver­mut­lich mit einem spit­zen Gegen­stand hin­ter­ließ der Täter zwei Krat­zer auf der Motor­hau­be und rich­te­te hier­bei einen Scha­den im vier­stel­li­gen Bereich an.

Wer etwas gese­hen hat, möge sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 melden.

Berauscht auf E‑Scooter unterwegs

COBURG. Am Diens­tag­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on einen E‑S­coo­ter-Fah­rer in der Cal­len­ber­ger Straße.

Bei der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der jun­ge Mann unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand. Die Wei­ter­fahrt war damit been­det und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg waren die Fol­ge. Zudem wird gegen den 21-Jäh­ri­gen wegen Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

COBURG. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer tou­chier­te am Diens­tag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.15 Uhr die Fuß­gän­ger­am­pel in der Kanal­stra­ße und rich­te­te dabei einen Scha­den von etwa 500 Euro an. In die­sem Zusam­men­hang sucht die Cobur­ger Poli­zei Zeu­gen, die Hin­wei­se geben kön­nen. Die­se mögen sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mel­den. Auf­grund des Scha­den­bil­des dürf­te es bei dem Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug um einen Lkw handeln.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Daten­miss­brauch im Internet

Küps: Ein Mann aus dem Raum Küps wur­de die­se Woche bei der Poli­zei­dienst­stel­le Kro­nach vor­stel­lig um Anzei­ge wegen Miss­brauchs sei­ner Daten und Betrugs zu erstat­ten. Laut Anga­ben des Geschä­dig­ten hat­te er ein Mahn­schrei­ben eines Online-Zah­lungs­dienst­leis­ter erhal­ten und wur­de zur Zah­lung von rund 263,- Euro auf­ge­for­dert. Der Anzei­ge­er­stat­ter soll eine Heiß­luft­frit­teu­se erwor­ben und nicht bezahlt haben. Nach der­zei­ti­gem Sach­stand dürf­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Daten des Geschä­dig­ten aus­ge­späht und miss­bräuch­lich im Inter­net ver­wen­det haben. Die Poli­zei Kro­nach hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Stein­mau­er beschä­digt und trotz Anspra­che weitergefahren

Thur­n­au – Diens­tag­nach­mit­tag gegen 14:30 Uhr fuhr eine Fah­re­rin einer Paket­lie­fer­fir­ma in Rott­lers­reuth rück­wärts gegen eine Stein­mau­er. Selbst nach Anspra­che der Eigen­tü­me­rin auf die Beschä­di­gung hin, setz­te die Ver­ur­sa­che­rin ihre Fahrt fort, ohne sich um ihre Pflich­ten zu küm­mern. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.000,– Euro. Gegen die Ver­ur­sa­che­rin wur­de des­halb ein Straf­ver­fah­ren wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort im Stra­ßen­ver­kehr eingeleitet.