Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Zurück zum Tatort

Bam­berg. Ein 42-Jäh­ri­ger ent­wen­de­te am Diens­tag­nach­mit­tag in einem Ver­brau­cher­markt diver­se Lebens­mit­tel. Auf­grund des guten Gelin­gens besuch­te er am Abend noch­mals den Markt, um noch eine Packung But­ter eben­falls unbe­zahlt mit­zu­neh­men. Hier­bei wur­de er jedoch vom Detek­tiv wie­der­erkannt, wel­cher dann die Poli­zei rief.

Pedelec über­sieht Pedelec

Bam­berg. Am Diens­tag­abend gegen 20 Uhr befuhr ein 22-jäh­ri­ger Pedelec-Fah­rer die Star­ken­feld­stra­ße stadt­ein­wärts und über­sieht hier­bei einen 43-Jäh­ri­gen, wel­cher mit sei­nem Pedelec und Anhän­ger an einer Ampel ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen muss. Der Auf­fah­rer kommt zu Sturz und zieht sich hier­bei eine Schürf­wun­de am Bein zu. Der ande­re Unfall­be­tei­lig­te und sei­ne bei­den Kin­der im Anhän­ger blie­ben unverletzt.

Zeu­gen gesucht

Bam­berg. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag wur­de ein in der Alten­bur­ger Stra­ße gepark­ter wei­ßer Mini von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren. Hier­bei ent­stand ein Front­scha­den in Höhe von über 4000 Euro. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Bei Poli­zei­kon­trol­le Schlag­ring und Doping­mit­tel aufgefunden

Vier­eth-Trun­stadt. Am Diens­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei einen BMW, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. In die­sen Rah­men wur­de in der Fah­rer­tür bereit­lie­gend ein Schlag­ring auf­ge­fun­den. Im Kof­fer­raum fan­den die Beam­ten schließ­lich noch meh­re­re Doping­mit­tel in nicht gerin­gen Men­gen, für deren Besitz und Trans­port der 24-jäh­ri­ge Fah­rer kei­ne Geneh­mi­gung hat­te. Somit muss er nun mit einem Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Waf­fen­ge­setz und einem wei­te­ren Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Anti­do­ping­ge­setz rechnen.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Haken­kreu­ze in der Unter­füh­rung – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Unbe­kann­te beschmier­ten eine Unter­füh­rung der Bun­des­stra­ße 2 mit Haken­kreu­zen und ras­sis­ti­schen Paro­len. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Zu einem unkla­ren Zeit­punkt beschmier­ten Unbe­kann­te die Unter­füh­rung vom Indus­trie­ge­biet „Am Pfaf­fen­fleck“ zum Hasen­weg. Die Täter brach­ten mit schwar­zer und roter Far­be meh­re­re Haken­kreu­ze sowie ras­sis­ti­sche Paro­len an den Innen­wän­den der Unter­füh­rung an. Der Scha­den wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht nach Zeu­gen. Hin­wei­se zu den Tätern oder dem Tat­zeit­raum nimmt die Kri­po Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Zeu­gen nach kör­per­li­cher Aus­ein­an­der­set­zung gesucht

Spei­chers­dorf: Am Diens­tag den 09.07.2024 kam es abends gegen 20:15 Uhr im Bereich des Bahn­ho­fes Speichersdorf/​Kirchenlaibach an einer Park­bank in der Bahn­hof­stra­ße zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Per­so­nen. Nach einem anfangs ver­ba­len Streit wur­de hier­bei ein 40-jäh­ri­ger Mann von einem bis­lang unbe­kann­ten jun­gen Mann geschla­gen und leicht ver­letzt. Der Täter war in Beglei­tung einer wei­te­ren Per­son, wel­che jedoch nicht aktiv in das Gesche­hen ein­griff. Ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs­maß­nah­men blie­ben bis­lang ohne Erfolg. Zeu­gen, die Anga­ben zur Tat oder dem Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter Tel. 0921–5062230 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dach­stuhl­brand

Pretz­feld. Am Diens­tag­vor­mit­tag erreich­te die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt die Mel­dung, dass im Espach­weg ein Dach­stuhl­brand ent­stan­den ist. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe war bereits eine deut­li­che Rauch­ent­wick­lung erkenn­bar. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Grund für den Brand waren nach der­zei­ti­gen Anga­ben Abbruch­ar­bei­ten. Im Rah­men von Arbei­ten mit einem Bren­ner kam es zu Fun­ken­flug und letzt­end­lich zum Aus­bruch des Feu­ers. Da sich das betrof­fe­ne Gebäu­de bereits im Abriss befand, ent­stand kein nen­nens­wer­ter Sachschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

DOBEN­REUTH. Ges­tern Nach­mit­tag kam ein 59jähriger Opel Fah­rer auf der Staat­stra­ße zwi­schen Doben­reuth und Kun­reuth nach rechts von der Fahr­bahn ab und krach­te fron­tal in die Leit­plan­ke und gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Der aus der Ober­pfalz kom­men­de Mann und sein 32jähriger Bei­fah­rer kamen mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in umlie­gen­de Kli­ni­ken. An sei­nem Pkw ent­stand Total­scha­den. Der am Fahr­zeug und an den Ver­kehrs­ein­rich­tun­gen ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wur­de auf gut 30.000 Euro geschätzt. War­um der Mann von der Fahr­bahn abkam, ist noch Gegen­stand der lau­fen­den Ermittlungen.

Dieb­stäh­le

FORCHHEIM/BUCKENHOFEN. Inner­halb von nur 10 Minu­ten wur­den ges­tern Nach­mit­tag einer 86jährigen Rent­ne­rin zwei Kis­ten Mine­ral­was­ser vor ihrem Haus in der Frie­dens­stra­ße geklaut. Die Senio­rin hat­te die zwei Kis­ten, nach dem Ein­kauf, gegen 14:00 Uhr, vor ihrem Anwe­sen abge­stellt, um eine Sack­kar­re zu holen. Als sie kurz dar­auf zurück­kam, waren die Kis­ten fort. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Mine­ral­was­ser-Dieb geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Forch­heim zu melden.

FORCH­HEIM. Ges­tern Abend, gegen 19:15 Uhr, wur­de einem 64jährigen Geschä­dig­ten sein schwar­zer Ruck­sack vom Ein­gangs­be­reich eines Ver­wal­tungs­ge­bäu­des der Stadt Forch­heim in der Schul­stra­ße ent­wen­det. Zwar konn­te der Inhalt des Ruck­sacks kurz dar­auf auf einer Mau­er in der Wall­stra­ße wie­der auf­ge­fun­den wer­den, der Ruck­sack und eine dar­in befind­li­che Bauch­ta­sche blie­ben jedoch verschollen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schau­fens­ter eingeschlagen

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR LICH­TEN­FELS. Wegen ver­däch­ti­ger Geräu­sche am Markt­platz alar­mier­ten Zeu­gen am Mitt­woch gegen 01:00 Uhr die Poli­zei. Vor Ort konn­te eine ein­ge­wor­fe­ne Fens­ter­schei­be sowie ein Stein fest­ge­stellt wer­den. Im Zuge der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te ein Tat­ver­däch­ti­ger, auf den die Beschrei­bung pass­te, in der Nähe ange­trof­fen und in Gewahr­sam genom­men wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich die­ser und wei­te­ren Straf­ta­ten dau­ern noch an. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet des­halb um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Unbe­kann­ter parkt Mer­ce­des um

LICH­TEN­FELS. Eine 22-Jäh­ri­ge stell­te am Diens­tag­abend gegen 20:10 Uhr ihren brau­nen Mer­ce­des mit lau­fen­den Motor in der Stra­ße Am Damm ab und ent­fern­te sich kurz­zei­tig. Als sie zurück kam konn­te sie ihr Fahr­zeug nicht mehr am abge­stell­ten Platz fest­stel­len. Mit­tels Ortung konn­te der Wagen eine Stra­ße wei­ter mit abge­stell­tem Motor auf­ge­fun­den wer­den. Eine unbe­kann­te Per­son hat­te den Mer­ce­des zuvor dort hin­ge­fah­ren und abge­stellt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

In Streit geraten

MICHEL­AU, LKR LICH­TEN­FELS. Zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung kam es am Diens­tag­abend gegen 21:30 Uhr am Bahn­hof Michel­au in einer Grup­pe jun­ger Leu­te. Hier­bei wur­de ein 24-jäh­ri­ger Mann mit der Faust unver­mit­telt ins Gesicht geschla­gen. Er trug eine klei­ne Platz­wun­de davon. Der 18-jäh­ri­ge Schlä­ger muss sich nun wegen der Kör­per­ver­let­zung ver­ant­wor­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09517/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on in Ver­bin­dung zu setzen.

Eine Leicht­ver­letz­te und rund 25.000 Euro Scha­den bei Verkehrsunfall

BUR­KUNST­ADT, LKR LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mor­gen gegen 10:50 Uhr kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der Weis­mai­ner Stra­ße, da eine 69-jäh­ri­ge Dacia-Fah­re­rin an der Ampel zu spät brems­te. Drei vor ihr an der Ampel ste­hen­de Autos wur­den durch den Auf­prall inein­an­der gescho­ben. Die aus­ge­lau­fe­nen Betriebs­stof­fe muss­ten abge­bun­den und anschlie­ßend die Fahr­bahn gesäu­bert wer­den. Zwei Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von rund 25.000 Euro. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin erlitt bei dem Auf­prall leich­te Verletzungen.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICHTENFELS/SEUBELSDORF. Gegen 11:35 Uhr park­te ein 62-Jäh­ri­ger Mann sei­nen blau­en VW Pas­sat in der Bam­ber­ger Stra­ße in einer Park­lü­cke gegen­über einer Metz­ge­rei. Als er gegen 11:45 Uhr zurück kam bemerk­te er, dass sein Außen­spie­gel nur noch am Kabel­strang hing. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt, ohne sich um sei­ne Pflich­ten zu küm­mern, fort. Durch den Unfall wur­de ein Scha­den von rund 350 Euro ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.