Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Meh­re­re berausch­te Verkehrsteilnehmer

Ins­ge­samt drei Fahr­zeug­füh­rer zog die Erlan­ger Poli­zei in der gest­ri­gen Nacht aus dem Ver­kehr. Alle waren alko­ho­li­siert bzw. stan­den unter dem Ein­fluss ande­rer Rauschmittel.

Gegen 23:10 Uhr kon­trol­lier­te eine Strei­fen­be­sat­zung der Erlan­ger Poli­zei in der Haupt­stra­ße gleich zwei E‑Scooter Fah­rer. Die bei­den Bekann­ten führ­ten ihre Fahr­zeu­ge aller­dings unter Alko­hol­ein­fluss. So ergab ein Vor­test bei einem 42-jäh­ri­gen Mann einen Wert von 0,96 Pro­mil­le. Der zwei­te Fahr­zeug­füh­rer, ein 34-jäh­ri­ger Mann, erreich­te einen Wert von 1,04 Promille.

Gegen 01:20 Uhr erfolg­te am Euro­pa­ka­nal die Kon­trol­le eines 41-jäh­ri­gen Pkw­Fah­rers. Die­ser räum­te den zurück­lie­gen­den Kon­sum von Mari­hua­na ein, was ein durch­ge­führ­ter Schnell­test auch bestätigte.

In zwei Fäl­len wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, ein alko­ho­li­sier­ter Scoo­ter­Fah­rer absol­vier­te einen Test am beweis­kräf­ti­gen Alko­ma­ten. Die Wei­ter­fahrt wur­de jeweils unter­bun­den und gegen alle Ver­kehrs­teil­neh­mer ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach – Am Diens­tag, zwi­schen 08.00 und 16.30 Uhr, wur­de in der Les­sing­stra­ße die Schei­be der Fah­rer­tü­re eines par­ken­den Opel, Cor­sa ein­ge­schla­gen. Aus dem Pkw wur­de nichts ent­wen­det. Der Sach­scha­den beträgt ca. 500 Euro. Zeu­gen, wel­che die Tat beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den, Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Ein Scha­den in Höhe von 300 Euro wur­de am Diens­tag zwi­schen 09.00 Uhr und 21.30 Uhr von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer in Röt­ten­bach in der Bai­er­s­dor­fer Stra­ße kurz vor dem Orts­aus­gang ver­ur­sacht. Der Unfall­flüch­ti­ge stieß gegen einen Mau­er­pfos­ten, so dass davon Stei­ne in den Hof geschleu­dert wur­den und zudem das Pflas­ter beschä­dig­ten. Außer dem Unfall­zeit­raum und dem ent­stan­de­nen Scha­den gibt es bis­lang kei­ne Erkennt­nis­se für die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch, die für die Ermitt­lun­gen hilf­reich sein könn­ten. Zeu­gen wer­den daher gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 zu melden.