Die Tou­ris­mus­sai­son 2024 ist in vol­lem Gan­ge und pas­send dazu ist der neue Image­fly­er „Dein Erleb­nis“ der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura erschie­nen. Der hand­li­che 10-sei­ti­ge DIN-lang Fly­er stellt kurz und knapp die wich­tigs­ten The­men der Tou­ris­mus­re­gi­on vor. Das Pro­spekt ist kos­ten­los bei der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura erhält­lich und liegt bei den Gemein­den und Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Land­kreis aus.

Tol­le Impres­sio­nen, Geheim­tipps und indi­vi­du­el­le Rei­se­ge­schich­ten – das kommt online beson­ders gut an. Daher hat die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura einen neu­en Pres­se­be­reich auf der Home­page ein­ge­rich­tet. Span­nen­de Zah­len und Fak­ten, Bild­ma­te­ri­al sowie Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen sind dar­auf zu fin­den (www​.ober​main​-jura​.de/​p​r​e​s​s​e​b​e​r​e​ich). Blog­gern und Jour­na­lis­ten, die über die Regi­on berich­ten wol­len, ist das Team der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura ger­ne behilflich.

Erst im Juni war bei­spiels­wei­se die erfolg­rei­che Rei­se­blog­ge­rin Mela­nie Schil­lin­ger zu Gast in der Regi­on. Was sie wäh­rend ihres Auf­ent­halts alles erlebt hat, kann auf ihrem Rei­se­blog www​.good​mor​ning​world​.de nach­ge­le­sen wer­den. „Kur­ze Wege im Land der Genüs­se“ – zu die­sem The­ma fin­det Anfang Juli in Zusam­men­ar­beit mit dem Tou­ris­mus­ver­band Fran­ken und der noble kom­mu­ni­ka­ti­on GmbH aus Neu-Isen­burg eine Jour­na­lis­ten­rei­se in der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura statt.

Rest­plät­ze für die Erleb­nis­tou­ren verfügbar

Sel­ber span­nen­de Geschich­ten erle­ben kön­nen Ein­hei­mi­sche und Gäs­te bei den Erleb­nis­tou­ren der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura und ihren Partnern.

Ter­mi­ne 2024:

17. Juli: Eine Genuss­tour & drei Direktvermarkter

20. Juli: Moun­tain­bike Genuss-Tour

7. August: Müh­le & Fisch­zucht in Einem

7. Sep­tem­ber: Moun­tain­bike Genuss-Tour

11. Sep­tem­ber: Von Obst zu Brand

25. Sep­tem­ber: Edle Tröpf­chen am Staffelberg

23. Okto­ber: Fein­schme­cker-Wild­fleisch aus eige­ner Jagd

15. Novem­ber: Bier – Geschich­ten und Genuss

Anmel­dun­gen sind je nach Tour unter www​.vhs​-lif​.de oder beim Kur & Tou­ris­mus Ser­vice Bad Staf­fel­stein möglich.