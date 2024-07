End­lich ist es wie­der soweit! Das Sam­ba-Fes­ti­val 2024 steigt vom 12. bis 14. Juli in der Innen­stadt von Coburg. Für ein rund­um tol­les Erleb­nis bie­ten die SÜC Bus und Aqua­ria GmbH und der Land­kreis Coburg mit der OVF wie­der einen umfang­rei­chen Nacht­ver­kehr an. Auf dem Weg in die Stadt kön­nen alle regu­lä­ren Lini­en in der Stadt und im Land­kreis benutzt werden.

Nacht­li­ni­en Land­kreis – Ach­tung: geän­der­te Abfahrtszeiten!

Alle Bus­se in den Land­kreis fah­ren um 0.30 Uhr und um 2.30 Uhr in den Näch­ten von Frei­tag auf Sams­tag und Sams­tag auf Sonn­tag in der Hin­den­burg­stra­ße ab. Die Zei­ten sind neu! Es wird kei­ne ande­ren Fahr­ten in der Nacht geben. Das Nacht-AST und die Nacht-Linie 1452 ver­keh­ren nicht!

Nacht­li­ni­en Stadt Coburg

Die Bus­se der SÜC fah­ren in der Löwen­stra­ße ab. Ab 23.30 Uhr bzw. Mit­ter­nacht wer­den auf allen Lini­en stünd­li­che Fahr­ten bis 2.30 Uhr bzw. 3 Uhr angeboten.

Die Löwen­stra­ße und die Hin­den­burg­stra­ße wer­den ab 23 Uhr in bei­den Näch­ten bis zur Abfahrt des letz­ten Bus­ses für den all­ge­mei­nen Ver­kehr gesperrt. Es ist auch kein Abhol­ver­kehr möglich.

P+R Ver­kehr

Der P+R‑Verkehr wird Frei­tag ab 18 Uhr, Sams­tag ab 12 Uhr und Sonn­tag ab 12 Uhr alle 15 bis 30 Minu­ten ange­bo­ten. Park­plät­ze ste­hen an der HUK-are­na und am Land­rats­amt zur Ver­fü­gung. Der P+R‑Bus fährt in der Stadt bis und ab der Hal­te­stel­le Hin­den­burg­stra­ße Post und kos­tet für Hin- und Rück­fahrt zwei Euro pro Per­son. Kin­der unter 15 Jah­ren sind frei.

Für die Nacht­fahr­ten gel­ten die All­ge­mei­nen Beför­de­rungs­be­din­gun­gen und ein Son­der­ta­rif. Im Stadt­bus­be­reich beträgt der Fahr­preis pro Per­son und Fahrt zwei Euro. Für die Regio­nal­bus­li­ni­en in den Land­kreis gilt ein Tarif von fünf Euro für die Hin- und Rück­fahrt. Die­ses Ticket wird ab 18 Uhr auch im regu­lä­ren Lini­en­ver­kehr angeboten.

Alle wei­te­ren Tickets – inklu­si­ve des Deutsch­land­ti­ckets und des Han­dy­ta­rifs Egon – haben in den Nacht­fahr­ten kei­ne Gültigkeit.

„Wir freu­en uns auch in die­sem Jahr wie­der den Sam­ba-Express an den Start brin­gen zu kön­nen, damit alle Bür­ger gut und unkom­pli­ziert nach Hau­se kom­men“ sagt Land­rat Sebas­ti­an Straubel. „Hin­wei­sen möch­te ich auf die geän­der­ten Abfahrts­zei­ten der Land­kreis­bus­se. Bei­de Fahr­ten wur­den um eine hal­be Stun­de nach vorn ver­legt. Die Bus­se fah­ren nun um 0:30 Uhr und 2:30 Uhr. Nach der Abfahrt um 2:30 Uhr wird es kei­ne Fahrt mehr geben“, betont der Landrat.

Die genau­en Fahr­plä­ne sind unter www​.coburg​mo​bil​.de zu finden.

In der Löwen­stra­ße steht zudem ein Info- und Vor­ver­kaufs­bus der SÜC für die Fahr­gäs­te bereit. Für den regio­na­len Bus­ver­kehr steht der Info-Vor­ver­kaufs­bus in der Bader­gas­se zwi­schen ehe­ma­li­gen Kauf­hof und Post.