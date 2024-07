Seit 15 Jah­ren leis­ten das Begrü­ßungs­an­ge­bot „Baby Will­kom­men!“ und die Koor­di­nie­rungs­stel­le Netz­werk frü­he Kind­heit (KoKi) des Amtes für Kin­der, Jugend und Fami­lie wert­vol­le Prä­ven­ti­ons­ar­beit. Die­se Ser­vice­an­ge­bo­te sind aus der Bera­tungs­land­schaft im Netz­werk der frü­hen Hil­fen im Land­kreis nicht mehr weg­zu­den­ken und haben sich viel­fach bewährt. Inzwi­schen hat sich ein inter­dis­zi­pli­nä­res Netz­werk von Ärz­ten, Heb­am­men, Kli­ni­ken, Früh­för­de­rung, Krip­pen, Job­cen­ter und ver­schie­de­nen Bera­tungs­stel­len für den Land­kreis gebildet.

Erfolg­rei­che Unter­stüt­zung für Schwan­ge­re und jun­ge Eltern

In den 15 Jah­ren konn­ten ins­ge­samt 34 Pro­zent aller frisch­ge­ba­cke­nen Eltern erreicht und unter­stützt wer­den. Das ent­spricht über 6.000 Fami­li­en. Seit 2009 wur­den im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt cir­ca 18.000 Babys gebo­ren. 4.827 Eltern konn­ten vom Ange­bot „Baby Will­kom­men!“ pro­fi­tie­ren und 1.336 Fami­li­en aus dem Land­kreis wur­den in 4.632 Kon­tak­ten durch die KoKi betreut. Hil­fe durch Fami­li­en­fach­kräf­te erhiel­ten durch die KoKi seit 2012 ins­ge­samt 253 Eltern mit 3.500 Kon­tak­ten für eine indi­vi­du­el­le, inten­si­ve Beglei­tung und Bera­tung der Fami­li­en. Auch die Zah­len der Netz­werk­ar­beit spre­chen für sich: In den letz­ten 15 Jah­ren fan­den 54 Run­de Tische, vier Fach­ta­ge und drei Fort­bil­dun­gen für das Netz­werk statt. 11 Mal traf sich das Netz­werk zur inter­dis­zi­pli­nä­ren Fall­be­ra­tung. Dar­über hin­aus bestehen zahl­rei­che Koope­ra­tio­nen und Mit­ar­beit in ver­schie­de­nen Arbeitskreisen.

Wich­ti­ger Bau­stein im prä­ven­ti­ven Kin­der- und Jugendschutz

„Unser Ziel ist es, Fami­li­en von Anfang an Hil­fe und Unter­stüt­zung zu ver­mit­teln, bevor sie in eine Situa­ti­on gera­ten, die sie lang­fris­tig über­for­dert,“ erklärt Kirs­ten Jag von der Koor­di­na­ti­ons­stel­le „Netz­werk frü­he Kind­heit“ des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt. Hil­fe­su­chen­den Fami­li­en steht hier ein ganz indi­vi­du­el­les Netz aus ehren­amt­li­chem Enga­ge­ment, Jugend­hil­fe, Gesund­heits­we­sen und sozia­len Ein­rich­tun­gen zur Ver­fü­gung. Land­rat Alex­an­der Tritt­hart gra­tu­liert der KoKi zum 15-jäh­ri­gen Bestehen und betont, dass die­ses Netz­werk auch in Zukunft ein wich­ti­ger Bau­stein im prä­ven­ti­ven Kin­der- und Jugend­schutz sein wird. Er dank­te allen Netz­werk­part­ne­rin­nen und Netz­werk­part­nern, dank deren Unter­stüt­zung ein trag­fä­hi­ges Netz­werk ent­stan­den sei.

Die Koor­di­nie­rungs­stel­le ist ein kos­ten­lo­ses und auf Wunsch anony­mes Ange­bot der Frü­hen Hil­fen für alle Fami­li­en im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ab Beginn der Schwan­ger­schaft bis zum 3. Geburts­tag des Kin­des und steht unter Schwei­ge­pflicht. Die­se gilt sowohl inner­halb des Jugend­am­tes als auch gegen­über ande­ren Fach­stel­len. Bera­tung, Hil­fe oder Infor­ma­tio­nen gibt die KoKi tele­fo­nisch unter 09131 803 2610 oder per E‑Mail an koki@​erlangen-​hoechstadt.​de.