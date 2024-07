Gro­ße und klei­ne Besu­cher erobern die Giechburg

1.500 gro­ße und klei­ne Rit­ter und Burg­fräu­lein trotz­ten am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de dem wid­ri­gen Wet­ter und erober­ten die Giech­burg. So wur­de auch das 3. Kin­der­fest des Land­krei­ses Bam­berg zu einem vol­len Erfolg. Zu Beginn des Fes­tes über­gab der „Burg­herr“ Land­rat Johann Kalb den Schlüs­sel zur Giech­burg für die nächs­ten Stun­den ver­trau­ens­voll in Kinderhände.

Für die Kin­der gab es viel zu erle­ben: Bas­teln, Malen, sich schmin­ken las­sen, ein Bild als Erin­ne­rung schie­ßen, sich aus­pro­bie­ren in unter­schied­li­chen Bewe­gungs­an­ge­bo­ten, Bogen­schie­ßen, Absei­len von der Burg, Sei­fen­kis­ten fah­ren, zur Ruhe kom­men beim Vor­le­sen, mehr über Bie­nen oder Tau­ben erfah­ren und noch vie­les mehr.

Land­rat Johann Kalb zeig­te sich begeis­tert: „Es ist schön zu sehen, wie unse­re Giech­burg von Kin­dern und Fami­li­en belebt wird. Die­ses Fest ist ein wun­der­ba­res Bei­spiel dafür, wie gemein­schaft­li­ches Enga­ge­ment und ehren­amt­li­che Arbeit zu einem gelun­ge­nen Erleb­nis für alle Gene­ra­tio­nen füh­ren kön­nen. Vie­len Dank an alle, die die­ses Fest mög­lich gemacht haben.“ Die Ehren­amts­be­auf­trag­te Frie­de­ri­ke Straub und der Kreis­ju­gend­pfle­ger Oli­ver Schulz-Mayr bedank­ten sich bei allen Ehren­amt­li­chen für das gelun­ge­ne Kin­der­fest: „Unse­re Ehren­amt­li­chen im Land­kreis Bam­berg hel­fen zusammen.“