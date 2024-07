Im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­rei­he Afri­Ka­lei­do­skop zeigt der Exzel­lenz­clus­ter Afri­ca Mul­ti­ple der Uni­ver­si­tät Bay­reuth am Don­ners­tag, 11. Juli 2024, den Film „Der ver­mes­se­ne Mensch“ aus dem Jahr 2023. Die anschlie­ßen­de Dis­kus­si­on wird von Thier­ry Boud­je­keu und Car­men Letz, bei­de Uni­ver­si­tät Bay­reuth, geleitet.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 11.07.2024, 19 Uhr, Kul­tur­haus Neun­ein­halb, Ger­ber­platz. 1, 95445 Bay­reuth , Ein­gang über Hohenzollernring

, Ein­gang über Hohenzollernring Die Ver­an­stal­tung fin­det in deut­scher Spra­che statt, der Ein­tritt ist frei.

Der Spiel­film „Der ver­mes­se­ne Mensch“ (Lauf­zeit 116 min) von Lars Krau­me basiert auf dem Roman „Mor­en­ga“ von Uwe Timm. Das His­to­ri­en­dra­ma erzählt die Geschich­te eines jun­gen Ber­li­ner Eth­no­lo­gen, der zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts Zeu­ge des Völ­ker­mor­des an den Here­ro und Nama in der deut­schen Kolo­nie Deutsch-Süd­west­afri­ka wird. Dabei über­schrei­tet er auch sei­ne eige­nen mora­li­schen Gren­zen. In der Haupt­rol­le ist Leo­nard Schei­cher zu sehen. Die Urauf­füh­rung des Films fand auf der Ber­li­na­le im Febru­ar 2023 statt.