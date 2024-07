Ein ganz beson­de­rer Aus­flug fand am letz­ten Juni-Sonn­tag erfolg­reich statt. Bei unse­rem Pro­jekt „JUZ on Tour“ dür­fen die Jugend­li­chen ent­schei­den, wohin es geht. Zu ihren Auf­ga­ben gehört neben der Pla­nung auch die Navi­ga­ti­on zum Ziel­ort. So fan­den sich 7 Jugend­li­che im Alter von 11–14 Jah­ren am Sonn­tag Vor­mit­tag in Bur­ge­brach ein, von wo wir mit dem Klein­bus zum Bahn­hof Hirschaid gefah­ren sind. Von dort navi­gier­te die Grup­pe ziel­si­cher nach Röden­tal in den Fun­park, der im Vor­feld gemein­sam aus­ge­sucht wor­den ist. Nach 4 ereig­nis­rei­chen und sport­li­chen Stun­den ging es über den glei­chen Weg wie­der zurück nach Bur­ge­brach. Somit sind wir bereit für unse­re nächs­te JUZ-Action 🙂

Du möch­test auch mal mit auf einen unse­rer Aus­flü­ge. Alle Infos zu wei­te­ren Aus­flü­gen fin­det ihr regel­mä­ßig auf unse­rer Web­site: https://​www​.juz​-bur​ge​brach​.de/