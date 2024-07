Bau­mi­nis­ter Chris­ti­an Bern­rei­ter: Mehr als 30 Mil­lio­nen Euro für 34 Städ­te und Gemein­den in Oberfranken

Die Städ­te­bau­för­de­rung ist eines der wich­tigs­ten Instru­men­te der Stadt­ent­wick­lung. Auch die­ses Jahr flie­ßen wie­der beträcht­li­che Mit­tel aus den drei Bund-Län­der-Pro­gram­men nach Bay­ern: „Wir stel­len 2024 gemein­sam mit dem Bund mehr als 198 Mil­lio­nen Euro für 423 Städ­te und Gemein­den bereit, davon mehr als 30 Mil­lio­nen Euro für Ober­fran­ken“, so Bay­erns Bau­mi­nis­ter Chris­ti­an Bern­rei­ter. „Dabei fließt der Groß­teil der Städ­te­bau­för­de­rungs­mit­tel in den länd­li­chen Raum und trägt somit zur Bewäl­ti­gung des demo­gra­fi­schen und wirt­schaft­li­chen Struk­tur­wan­dels bei.“

Mit Hil­fe der Städ­te­bau­för­de­rung schaf­fen Städ­te und Gemein­den mit dem Pro­gramm „Leben­di­ge Zen­tren“ lie­bens­wer­te Orts­ker­ne und lebens­wer­te Wohn­um­fel­der. Das Pro­gramm „Wachs­tum und nach­hal­ti­ge Erneue­rung“ hilft den Städ­ten und Gemein­den dabei, ihre bau­li­chen Struk­tu­ren und den öffent­li­chen Raum an neue und sich ändern­de Bedar­fe anzu­pas­sen. „Sozia­ler Zusam­men­halt“ hat das Ziel, die Wohn- und Lebens­qua­li­tät sowie die Nut­zungs­viel­falt in den Quar­tie­ren zu erhö­hen, die Inte­gra­ti­on aller Bevöl­ke­rungs­grup­pen zu unter­stüt­zen und den Zusam­men­halt in der Nach­bar­schaft zu stärken.

„Das Geld kommt genau dort an, wo es benö­tigt wird“, erklärt Bau­mi­nis­ter Bern­rei­ter: „Denn jede Kom­mu­ne ent­schei­det selbst, für wel­che Pro­jek­te die För­der­mit­tel ein­ge­setzt wer­den. Unse­re schlan­ken För­der­re­geln gewähr­leis­ten maxi­ma­le Frei­heit für die Städ­te und Gemein­den. Damit ist die Städ­te­bau­för­de­rung die Speer­spit­ze einer unbü­ro­kra­ti­schen Kommunalförderung.“

Die Städ­te­bau­för­de­rung hat auch für die Volks­wirt­schaft eine gro­ße Bedeu­tung. Mehr als 90 Pro­zent der Bau­leis­tun­gen mit hand­werk­li­cher Lohn­ar­beit wer­den von Fir­men aus der Gemein­de oder der unmit­tel­ba­ren Umge­bung durch­ge­führt. Damit sichert die Städ­te­bau­för­de­rung die Beschäf­ti­gung in der ört­li­chen und mit­tel­stän­di­schen Bauwirtschaft.

Die Stadt Münch­berg gestal­tet mit Unter­stüt­zung der Städ­te­bau­för­de­rung die Außen­an­la­gen des Schüt­zen­hau­ses neu im Anschluss an die Sanie­rung des Gebäu­des, das 2024 wie­der­eröff­net wer­den soll. So ent­steht ein attrak­ti­ver bar­rie­re­frei­er öffent­li­cher Raum mit sanier­tem his­to­ri­schem Bier­gar­ten und öko­lo­gisch auf­ge­wer­te­ten Flächen.

Die Gemein­de Weit­rams­dorf möch­te mit einem Rea­li­sie­rungs­wett­be­werb die Ent­wick­lung ihrer neu­en Orts­mit­te vor­be­rei­ten. Auf der Flä­che eines ehe­ma­li­gen land­wirt­schaft­li­chen Anwe­sens soll ein Bür­ger­haus als sozia­ler Treff­punkt und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ort entstehen.

Die Stadt Hof erstellt eine Mach­bar­keits­stu­die für die Sanie­rung des Haupt­bahn­hofs und des Bahn­hof­vor­plat­zes. Das unter Denk­mal­schutz ste­hen­de his­to­ri­sche Bahn­hofs­ge­bäu­de bil­det für Rei­sen­de das „Tor“ zur Stadt. Die Stu­die unter­sucht ins­be­son­de­re die Aspek­te Kli­ma­schutz, Bar­rie­re­frei­heit und Öffentlichkeitsarbeit.

In Bay­ern wer­den in den drei Bund-Län­der-Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gram­men „Leben­di­ge Zen­tren“, „Sozia­ler Zusam­men­halt“ und „Wachs­tum und nach­hal­ti­ge Erneue­rung“ 423 baye­ri­sche Kom­mu­nen geför­dert. Zusam­men mit den Mit­teln der Kom­mu­nen ste­hen gut 284 Mil­lio­nen Euro für Pro­jek­te zur Ver­fü­gung. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und ört­li­che Akteu­re kön­nen sich ein­brin­gen und sind ein wich­ti­ger Fak­tor für den Erfolg.

Für Fra­gen zu Maß­nah­men in Ober­fran­ken wen­den Sie sich bit­te an die Regie­rung von Ober­fran­ken, Sach­ge­biet Städ­te­bau, Tel. 0921–604-1570.

Eine Über­sicht über die Pro­gramm­kom­mu­nen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Städ­te­bau­för­de­rung fin­den Sie im Inter­net unter http://​www​.stmb​.bay​ern​.de/​b​u​w​/​s​t​a​e​d​t​e​b​a​u​f​o​e​r​d​e​r​u​n​g​/​f​o​e​r​d​e​r​p​r​o​g​r​a​m​m​e​/​i​n​d​e​x​.​php.