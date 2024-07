Das nächs­te Bil­der­buch­ki­no fin­det am Frei­tag, 12. Juli, von 15 bis 15.30 Uhr in der Black Box im RW21 statt. Die­ses Mal steht Lie­se­lot­te im Mit­tel­punkt, doch lei­der hat sie Lan­ge­wei­le. Denn es ist ein Regen­tag, an dem das Dra­chen­stei­gen mit der Bäue­rin ins Was­ser fällt. Wie in es im Buch „Lie­se­lot­te hat Lan­ge­wei­le“ von Alex­an­der Stef­fens­mei­er wei­ter­geht, erfah­ren Kin­der ab vier Jah­ren im nächs­ten Bil­der­buch­ki­no im RW 21.