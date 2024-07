Bahn­hofs­fest im dop­pel­ten Jubi­lä­ums­jahr der DFS

Vor 50 Jah­ren, im Jahr 1974, grün­de­te ein klei­ner Kreis von Eisen­bahn­fans die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz, mit dem Ziel, auf der Stre­cke Eber­mann­stadt – Beh­rin­gers­müh­le eine Muse­ums­bahn zu betrei­ben. Was damals noch eine wag­hal­si­ge Idee war, ist mitt­ler­wei­le eine der tou­ris­ti­schen Attrak­tio­nen, die vie­le Besu­cher ins Wiess­ent­tal zieht. Eben­falls im Jah­re 1974 wur­de die Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz gegrün­det, ein wei­te­rer Motor des Tou­ris­mus in der Region.

Anläss­lich die­ses dop­pel­ten Jubi­lä­ums gibt es die­ses Jahr eini­ges zu Fei­ern am Bahn­hofs­fest, das wie immer am zwei­ten Wochen­en­de im Juli von der DFS ver­an­stal­tet wird. Die Dampf­bahn und die Tou­ris­mus­zen­tra­le bie­ten am 14.07. ab 9:30 ein Fest für Fami­li­en, Eisen­bahn­in­ter­es­sier­te und Inter­es­sier­te an Aus­flü­gen in die Umgebung.

Neben dem belieb­ten „Bier­gar­ten am Bahn­steig“ mit Eis, Spei­sen und Geträn­ken sind auch wie­der ver­schie­de­ne Ver­kaufs­stän­de vor Ort. Um 10:05 Uhr, 12:05 Uhr, 14:05 Uhr und 16:05 Uhr besteht die Mög­lich­keit, mit einem der Muse­ums­zü­ge nach Beh­rin­gers­müh­le und zurück zu fah­ren. Auf dem Bahn­hofs­vor­platz gibt es für klei­ne und gro­ße Kin­der allen Alters eine 5‑Zoll Gar­ten­bahn, die zur Mit­fahrt ein­lädt. Am Stand der Tou­ris­mus­zen­tra­le erwar­tet das Team die Gäs­te mit Pop­corn, Glücks­rad und jeder Men­ge Infor­ma­tio­nen zur Frän­ki­schen Schweiz. Das Team wird dabei könig­lich unter­stützt durch die gekrön­ten Häup­ter Kir­schen­kö­ni­gin Lena I., Bier­kö­ni­gin Lui­sa I. und Meer­ret­tich­kö­ni­gin The­re­sa I.

Auch die Dampf­bahn wird roy­al unter­stützt durch die Koh­len­hof­prin­zes­sin Julia I. des Deut­schen Dampf­lok­mu­se­ums in Neu­en­markt, die um 14:30 den neu­en Koh­len­b­an­sen der DFS offi­zi­ell eröff­nen wird. Die DFS stellt nicht nur die eige­nen Fahr­zeu­ge aus, die­ses Jahr wird auch ein moder­nes Gast­fahr­zeug zu besich­ti­gen sein: aus­ge­stellt wird die beein­dru­cken­de, erst ein Jahr alte Loko­mo­ti­ve Euro9000, eine hybri­de Mehr­sys­tem-Elek­tro­lo­ko­mo­ti­ve mit einer Leis­tung von bis zu 1,9 MW im Die­sel- und 9 MW im Elek­tro­be­trieb (aller­dings steht hier noch eine Geneh­mi­gung der DB Infra­Go für die Über­füh­rung aus, die hof­fent­lich noch recht­zei­tig erteilt wird). Stünd­li­che Lok­schup­pen­füh­run­gen geben Gele­gen­heit, mehr über die Fahr­zeu­ge und den Ver­ein zu erfahren.

Wer sel­ber ger­ne mal Lok­füh­rer sein möch­te, hat die Gele­gen­heit dies bei einem Trieb­wa­gen-Simu­la­tor der Agi­lis aus­zu­pro­bie­ren. Eben­falls wird die DFS Füh­rer­stands­mit­fahr­ten im Bahn­hof auf eini­gen Fahr­zeu­gen gegen Spen­de anbie­ten. Die Spen­den kom­men der Restau­rie­rung der his­to­ri­schen Dampf­lo­ko­mo­ti­ven zugu­te. Soll­te der Fun­ke „Eisen­bahn“ über­sprin­gen, ste­hen die Ver­eins­mit­glie­der ger­ne für Fra­gen zur Ver­fü­gung und der Ver­ein freut sich über Spen­den, neue Mit­glie­der und tat­kräf­ti­ge Unterstützung.

Infos zum Ver­ein unter https://​www​.dampf​bahn​.net