Gleich an zwei­mal – am Don­ners­tag, 11.07.2024, und Don­ners­tag, 18.07.2024, jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr – lädt die Stadt­bü­che­rei zum „Silent Rea­ding“ ein: Das Prin­zip ist ein­fach: Alle tref­fen sich an einem gemüt­li­chen Ort – dies­mal in der Stadt­bü­che­rei – um gemein­sam – aber jeder für sich – in Ruhe zu lesen. Die Teil­neh­men­den neh­men ein Buch mit oder suchen es sich aus den reich­hal­ti­gen Rega­len der Stadt­bü­che­rei aus. Das „Silent Rea­ding“ schafft den Rah­men, um sich ohne Ablen­kung durch All­tags­pflich­ten oder mobi­le Gerä­te auf nur eine Sache kon­zen­trie­ren zu kön­nen: das Lesen. Der Ein­tritt ist kos­ten­los, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Geträn­ke kön­nen ger­ne mit­ge­bracht oder vor Ort gekauft wer­den. Das „Silent Rea­ding“ ist ein Ver­an­stal­tungs­an­ge­bot wäh­rend der Soft­ware­um­stel­lung der Stadt­bü­che­rei Forch­heim vom 08. bis zum 21. Juli. Wegen der Sys­tem­um­stel­lung ist dann kei­ne Aus­lei­he möglich.

Wann: 11.07.24 und 18.07.24, 19 ‑21 Uhr

Wo: Stadt­bü­che­rei, Spi­tal­str. 3, Forchheim