Da im Juli die letz­te Honig­ern­te des Jah­res statt­fin­det, geht es im Kurz­vor­trag dies­mal süß zu. Mit­tels eines Aro­ma­rads wird unter Anlei­tung von Imker­meis­ter Rein­hold Bur­ger frisch geern­te­ter sowie gereif­ter Honig ver­kos­tet. Ähn­lich wie bei einer Wein­pro­be spie­len neben Geruch, Kon­sis­tenz und Geschmack auch die Far­be, das Mund­emp­fin­den und der Abgang eine Rol­le. Eige­ner Honig zum gemein­sa­men Tes­ten kann mit­ge­bracht wer­den. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lädt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ alle an Natur­the­men Inter­es­sier­te ein.

Der kos­ten­lo­se Kurz­vor­trag mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch fin­det statt am Mitt­woch, 10. Juli ab 19 Uhr im Bier­gar­ten der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.