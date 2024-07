Rund um einen aben­teu­er­li­chen Bau­wa­gen kön­nen wir viel aus­pro­bie­ren und erle­ben. Ob Lager bau­en, schnit­zen, Bach, Wald und Wie­se erkun­den, Getrei­de mah­len und dar­aus am Feu­er Fla­den backen, Kräu­ter sam­meln und damit Kräu­ter­but­ter machen, Land­art oder Waldspiele.

Der Bund Natur­schutz Bam­berg bie­tet am 31. Juli von 10.00 bis 14:30 Uhr einen Feri­en­tag für Kin­der von 6 bis 11 Jah­ren in See­höf­lein an. Kos­ten 4 Euro. Anmel­dung per Mail an bamberg@​bund-​naturschutz.​de.

Für Rück­fra­gen:

BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V., Kreis­grup­pe Bamberg

Tel. 0951/5190611

E‑Mail: bamberg@​bund-​naturschutz.​de

Bit­te mitbringen: