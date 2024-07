End­lich ist es soweit! Unser Feri­en­pro­gramm ist ab sofort online auf unse­rer Web­sei­te www​.pot​ten​stein​.de und ab 18. / 19. Juli vor­aus­sicht­lich auch in gedruck­ter Form im Tou­ris­mus­bü­ro erhält­lich. Mehr als 30 tol­le und viel­fäl­ti­ge Ange­bo­te war­ten auf Euch – zum Bei­spiel die Tee­nie Dis­co im Musik­cen­ter Tro­ckau, Zau­ber­wür­fel ent­zau­bern, Spiel, Spaß und Wis­sen rund ums Was­ser, Rik­scha-Fahr­ten mit Oma oder Opa, Mär­chen­füh­run­gen in der Teu­fels­höh­le, Moun­tain­bike-Tou­ren, eine Höh­len­ex­kur­si­on, eine Mit­mach­zau­ber­show, ein Mit­mach­kon­zert mit Rod­scha aus Kam­bo­dscha und Tom Pal­me, eine Wald­ge­sund­heits­wo­che, Kin­der­kul­tur in der Teu­fels­höh­le und vie­les mehr. Nun heißt es schnell alle Ter­mi­ne che­cken, recht­zei­tig anmel­den und die Frei­zeit genießen…

Das kom­plet­te Feri­en­pro­gramm fin­det Ihr unter https://​www​.pot​ten​stein​.de/​s​t​a​d​t​i​n​f​o​-​v​e​r​w​a​l​t​u​n​g​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​s​o​m​m​e​r​f​e​r​i​e​n​p​r​o​g​r​a​m​m​-​d​e​r​-​s​t​a​d​t​-​p​o​t​t​e​n​s​t​e​i​n​-​2​024

Eine gro­ße Bit­te an die Eltern – eini­ge Aktio­nen kön­nen nur statt­fin­den und orga­ni­siert wer­den, wenn recht­zei­tig die Anmel­dun­gen erfol­gen. Des­halb wäre es wich­tig, mög­lichst bald das Pro­gramm gemein­sam zu schmö­kern und die Pla­nun­gen auch an das Tou­ris­mus­bü­ro wei­ter­zu­ge­ben. Vie­le Ter­mi­ne sind auch bes­tens für die gan­ze Fami­lie geeig­net. Die Anmel­dung für die Ange­bo­te, die euch inter­es­sie­ren, macht ihr wie gewohnt bei uns im Tou­ris­mus­bü­ro oder wenn aus­ge­schrie­ben, direkt beim Anbie­ter (Mär­chen­füh­rung in der Teu­fels­höh­le, Rik­scha-Fahr­ten, Spiel‑, Spaß- und Action­kurs im Jura­mar, Waldwoche, …).

Bei Fra­gen bit­te ein­fach im Tou­ris­mus­bü­ro, Tel.: 09243 / 70841 oder 09243 / 70842 mel­den. Mit der Anmel­dung – münd­lich, tele­fo­nisch, schrift­lich, per Mail oder per Fax wil­li­gen Sie ver­bind­lich in die Ein­wil­li­gungs­er­klä­rung des Pot­ten­stei­ner Feri­en­pro­gramms ein.

An dem Pro­gramm haben sich wie­der vie­le frei­wil­li­ge Hel­fer, Unter­stüt­zer, Spon­so­ren und enga­gier­te Bür­ger betei­ligt, um allen schö­ne Feri­en zu berei­ten. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön! Eure Jugend­be­auf­trag­ten Maria Dressel, Dani­el Hof­mann und das Team vom Tou­ris­mus­bü­ro Stef­fi Schaf­fer, Anna-Lisa Haber und Tho­mas Ber­nard wün­schen Euch allen einen tol­len Sommer!