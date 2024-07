Das Wochen­pro­gramm bis zum 14. Juli

Seit einer Woche läuft der „Som­mer an der Pro­me­na­de“ – und behaup­tet sich gegen das wan­kel­mü­ti­ge Wet­ter. Konn­te die Eröff­nungs­par­ty am Mitt­woch trotz zwi­schen­zeit­li­chen Regens durch­ge­zo­gen wer­den, fiel aller­dings der Sams­tag ins Was­ser. Auf Grund des Unwet­ters muss­te sowohl das Kon­zert der Musik­schu­le als auch die Akti­on „Platz für Musik“ in der gesam­ten Innen­stadt abge­sagt wer­den. Die übri­gen Ter­mi­ne gin­gen plan­mä­ßig über die Bühne.

In der zwei­ten Woche vom „Som­mer an der Pro­me­na­de“ fei­ern die Yoga-Kur­se am Diens­tag ihre Pre­mie­re. Es gibt span­nen­de Stra­ßen­kunst am Mitt­woch, ehe am Don­ners­tag die Nörd­li­che Pro­me­na­de zur „Män­ner­sa­che“ wird und der Frei­tag ganz im Zei­chen der Digi­ta­li­sie­rung steht.

Hier das kom­plet­te Wochenprogramm:

Diens­tag, 9. Juli, 8 – 9 Uhr und 18 – 19 Uhr: Yoga­n­za – Yoga ist Bamberg“

„Yoga­n­za – Yoga ist Bam­berg“ bie­tet eine Serie von kos­ten­lo­sen Yoga­work­shops, die von den Innen­stadt­fonds von „Mitte.Bamberg.2025“ geför­dert wer­den. Die­ses Ange­bot erstreckt sich über sechs Diens­ta­ge und bie­tet jedem Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, an einem abwechs­lungs­rei­chen Yoga­pro­gramm teil­zu­neh­men. Jede Woche wird eine ande­re Yoga­rich­tung prä­sen­tiert, die ver­schie­de­ne Alters­grup­pen und Erfah­rungs­le­vel anspricht.

Dar­über hin­aus wird jeden Diens­tag am frü­hen Abend zwi­schen 18 und 20 Uhr ein Acro­yo­ga-Work­shop ange­bo­ten, der die Teil­neh­mer her­aus­for­dert und gleich­zei­tig Spaß macht. Die Dau­er der Yoga­stun­den vari­iert je nach Ange­bot und Zeit­fens­ter des jewei­li­gen Dozen­ten und reicht von 45 Minu­ten bis zu 120 Minu­ten. Die Work­shops bie­ten eine Viel­falt von dyna­mi­schen bis hin zu ent­span­nen­den Yoga­übun­gen, um den Bedürf­nis­sen und Vor­lie­ben der Teil­neh­mer gerecht zu wer­den. Alle Work­shops ste­hen allen Inter­es­sier­ten frei zur Ver­fü­gung und sind kos­ten­los. Um sicher­zu­stel­len, dass alle Teil­neh­mer eine kom­for­ta­ble Erfah­rung genie­ßen kön­nen, wird ein pro­fes­sio­nel­les Sound­sys­tem auf­ge­baut, um eine maxi­ma­le Anzahl von Teil­neh­mern auf­neh­men zu können.

Mitt­woch, 10. Juli, 11 – 16 Uhr: „Ver­öf­fent­li­chung an der Promenade“

Teil 1 von 3: Bei die­sem par­ti­zi­pa­ti­ons­of­fe­nen Work­shop- und Aus­stel­lungs­pro­gramm wird die nörd­li­che Pro­me­na­de zum offe­nen Frei­luft­ate­lier, in dem spie­le­risch mit Zei­chen­sys­te­men des öffent­li­chen Raums gear­bei­tet wird – was zum Bei­spiel zu neu­en Stra­ßen­schil­dern, Hand­lungs­auf­for­de­run­gen, Hin­wei­sen oder aller­lei eigen­ar­ti­gen Inter­ven­tio­nen im öffent­li­chen Raum der Stadt füh­ren kann. Mit­ar­beit der Öffent­lich­keit ist aus­drück­lich erwünscht! An drei Ter­mi­nen (10./14./17.7., jeweils 11–16 Uhr) arbei­ten die inter­na­tio­nal täti­gen Künstler:innen Jan Vor­mann, Lena Maria Held und David Luis Grimm zusam­men mit Passant:innen an der „Ver­öf­fent­li­chung“ der Promenade.

Zu den Per­so­nen: Lena Maria Held setzt sich in sozia­len Kunst­pro­jek­ten und als Film­re­gis­seu­rin mit den Ver­schrän­kun­gen von Gesell­schaft, Kunst und Poli­tik aus­ein­an­der. Sie stu­dier­te in Mün­chen, Lon­don, Ber­lin und Bam­berg, war Rund­funk-Autorin im BR und ist von Rom bis Tokyo künst­le­risch aktiv. In Bam­berg arbei­te­te sie zuletzt im „Flu­id-Fashion“ Labor und orga­ni­siert aktu­ell mit „Belä­chel­ter Mythos, gefähr­li­cher Wahn“ ein Kunst­film­pro­jekt zur Hexen­ver­fol­gung in Bam­berg. Mehr Infos auf www​.len​a​ma​ria​held​.de.

David Luis Grimm arbei­tet inter­dis­zi­pli­när zwi­schen Skulp­tur, Gra­fik und Per­for­mance. Durch par­ti­zi­pa­ti­ve Ansät­ze formt er räum­li­che und sozia­le Gebil­de und Situa­tio­nen. Er war Gast­do­zent an der Aka­de­mie der bil­den­den Küns­te in Nürn­berg und asso­cia­te artist der War­saw Bau­haus Foun­da­ti­on. In Bam­berg kura­tier­te er Aus­stel­lun­gen für das FK:K Fes­ti­val und arbei­tet aktu­ell an ver­stärk­tem Bam­berg-Ber­li­ner Künst­ler­aus­tausch. Mehr Infos auf www​.david​luis​grimm​.com.

Jan Vor­mann ist ein Künst­ler und Dozent mit Sitz in Ber­lin und im chi­le­ni­schen Val­di­via, bekannt für sei­ne Inter­ven­tio­nen und Work­shops im öffent­li­chen Raum. Sei­ne Arbei­ten, die bei Ver­an­stal­tun­gen wie der Bien­na­le von Vene­dig gezeigt und in glo­ba­len Medi­en vor­ge­stellt wur­den, ver­bin­den oft Kunst, Tech­no­lo­gie und sozia­les Enga­ge­ment. Er ist genau­so dar­an inter­es­siert, Begrif­fe wie „Crea­ti­ve Phy­sics“ und „Rapid Pro­to­ty­p­ing“ näher zu brin­gen, wie auch dar­an, par­ti­zi­pa­ti­ve Work­shops im öffent­li­chen Raum durch­zu­füh­ren. Sein Pro­jekt „Dis­patch­work“, bei dem Men­schen städ­ti­sche Struk­tu­ren mit LEGO-Stei­nen repa­rie­ren, und ande­re welt­weit durch­ge­führ­te Work­shops bezie­hen loka­le Gemein­schaf­ten in die Schaf­fung kol­la­bo­ra­ti­ver Kunst­pro­jek­te ein, gestal­ten städ­ti­sche Räu­me neu und för­dern spie­le­ri­sche Inter­ak­tio­nen. Mehr Infos auf www​.jan​vor​mann​.com.

Don­ners­tag, 11. Juli, 19 bis 20.30 Uhr: Män­ner­sa­che – Chorkonzert/​Probe

Die Män­ner­sa­che hat sich 2018 aus der Lau­ne her­aus gegrün­det, einen Män­ner­chor auf­zu­bau­en – in Zei­ten, in denen Män­ner­chö­re ten­den­zi­ell eher dem Unter­gang geweiht sind. Das Kon­zept „Hun­ger auf Sin­gen, Durst auf Bier“ ist voll­ends auf­ge­gan­gen. Die­se Ker­le trifft man bei Bock­bier­an­sti­chen, spon­ta­nen Stra­ßen­auf­trit­ten oder dem legen­dä­ren Abriss am Kat­zen­berg zur Sand­kirch­weih. Erle­ben Sie den Chor bei einer inter­ak­ti­ven öffent­li­chen Pro­be. Muss man gesehen/​gehört/​gesungen haben!

Frei­tag, 12. Juli, 13 – 21 Uhr: Bam­berg Digital

Smart City Bam­berg lädt zu einem bun­ten Digi­tal­tag an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de ein. Am Frei­tag kön­nen alle Bamberger:innen und Besucher:innen von Jung bis Alt erle­ben, wel­che digi­ta­len Mög­lich­kei­ten die Stadt Bam­berg bie­tet und entwickelt.

Smart City Bam­berg ist an die­sem Tag nicht allei­ne vor Ort. Von 13 bis 17 Uhr fin­det ein Markt der Mög­lich­kei­ten statt, bei dem sich digi­ta­le Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen aus Bam­berg vor­stel­len. Bei den Stän­den von Neo Bam­berg, Backspace e.V., Lagarde1 und dem „Smart City Rese­arch Lab“ der Uni­ver­si­tät Bam­berg gibt es viel zu ler­nen und aus­zu­pro­bie­ren. Auch das KAB-Medi­en­mo­bil wird sein Ange­bot vor­stel­len. Erst­mals ist das 3D-Modell der Stadt, der soge­nann­te „Digi­ta­le Zwil­ling“ auf einem gro­ßen Bild­schirm-Tisch im neu­en Stadt:Raum“ (Pro­me­na­de­stra­ße 6a, direkt am ZOB) zu erle­ben. Am Stand des Digi­tal-Künst­lers Sebas­ti­an Magnus kön­nen alle Besucher:innen auch selbst digi­ta­le Kunst erstel­len – mit Sprüh­do­se und Künst­li­cher Intelligenz.

Der Tag wird um 19 Uhr mit einem Poet­ry Slam abge­run­det, bei dem sich alle Text­bei­trä­ge natür­lich eben­falls um das The­ma Digi­ta­li­sie­rung dre­hen. Der Ein­tritt zu die­sem ganz beson­de­ren Open Air Poet­ry Slam ist kos­ten­frei. Da nur begrenzt Bän­ke und Stüh­le zur Ver­fü­gung ste­hen kann jede:r ger­ne selbst Hocker, Klapp­stüh­le oder ande­re Sitz­ge­le­gen­hei­ten mitbringen.

Sonn­tag, 14. Juli, 11 bis 16 Uhr: „Ver­öf­fent­li­chung an der Promenade“

Teil 2 von 3: sie­he oben