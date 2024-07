An 33 Tagen geht es rund beim „Som­mer an der Pro­me­na­de“. Ein Ter­min folgt auf den nächs­ten bei dem Expe­ri­ment im Juli und August. Das Ziel ist schließ­lich her­aus­zu­fin­den, wel­che alter­na­ti­ven Nut­zun­gen für den Platz vor­stell­bar sind, wenn er nicht mehr (aus­schließ­lich) als Park­platz und Durch­fahrts­stra­ße dient. Des­halb wer­den ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tungs­for­ma­te aus­pro­biert: von Yoga-Stun­den (immer diens­tags) über Tanz- und Thea­ter-Auf­füh­run­gen, Kon­zer­ten und Kunst­pro­jek­ten bis hin zu Dis­kus­si­ons­ver­an­stal­tun­gen und einer Klein­braue­rei­mes­se sind die ver­schie­dens­ten Aktio­nen dabei. Doch was pas­siert, wenn ein­mal nichts pas­siert? Wenn kei­ne Ver­an­stal­tung auf der Tages­ord­nung steht? „Dann hat die Pro­me­na­de trotz­dem noch eini­ges zu bie­ten, und in die­sem Jahr sogar noch eini­ges mehr“, erklä­ren Sil­ke Klot­zek vom Stadt­pla­nungs­amt und Micha­el Mem­mel vom Amt für Bür­ger­be­tei­li­gung, Pres­se- und Öffent­lich­keits­ar­beit, die den „Som­mer an der Pro­me­na­de“ gemein­sam initi­iert haben. Es sind zahl­rei­che Maß­nah­men geplant, um den Platz als Auf­ent­halts­raum zu erle­ben und zu genie­ßen – hier ein Überblick.

Damit lockt die Promenade

Rund­bän­ke: Der Schrei­ner und frei­schaf­fen­de Desi­gner Rai­mund Schlenk möch­te die Auf­ent­halts­qua­li­tät des Plat­zes stei­gern, indem er dort um drei Bäu­me Rund­bän­ke baut. Die­se Sitz­mög­lich­kei­ten sol­len zum Ver­wei­len und zum Kraft tan­ken unter den Bäu­men ein­la­den. Die Möbel wer­den am Mon­tag, 1. Juli, mög­lichst nach­hal­tig, aus regio­na­len Res­sour­cen und in Hand­ar­beit her­ge­stellt. Die­ses Pro­jekt wird auch durch Mit­tel des Unter­stüt­zungs­fonds gefördert.

Lie­ge­stüh­le: Was wäre ein Som­mer ohne Lie­ge­stüh­le, um das Wet­ter zu genie­ßen? Für den Akti­ons­zeit­raum wur­den 20 Exem­pla­re mit Stadt-Logo ange­schafft, die an der Pro­me­na­de grup­pen­wei­se auf­ge­stellt und gesi­chert wer­den. Sie dür­fen zum Aus­span­nen jeder­zeit ver­wen­det wer­den. Auch ein Power­nap ist nicht verboten.

Wan­der­baum­al­lee: Es dür­fen immer noch ein paar Bäu­me und Sitz­ge­le­gen­hei­ten mehr sein? Bit­te­schön! Seit der Anschaf­fung mit Hil­fe von Mit­teln des Pro­jekts „Mitte.Bamberg.2025“ im ver­gan­ge­nen Som­mer gibt es die Wan­der­baum­al­lee, die seit­dem mun­ter durch Bam­berg zieht. Logisch, dass Sie im Juli und August an der nörd­li­chen Pro­me­na­de Sta­ti­on macht und ihre fest ver­wur­zel­ten Kol­le­gen am Ran­de des Plat­zes unterstützt.

Buch­schatz­kis­ten: Ein beson­de­res Geschenk macht die Grup­pe 7, ein Zusam­men­schluss von Kin­der- und Jugend­buch­au­to­ren und Inter­es­sier­ten, der Pro­me­na­de und den Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern. Für die Akti­on schafft die Grup­pe zwei Buch­schatz­kis­ten an, beschrif­tet, befüllt und kura­tiert die­se. Es wer­den dort Bücher für Groß und Klein zu fin­den sein, häu­fig nagel­neue Bücher aus dem eige­nen Bestand. Die Buch­schatz­kis­ten funk­tio­nie­ren wie Bücher­schrän­ke: ein Buch raus­neh­men, ein ande­re Buch dafür rein­le­gen. Die Akti­on an der Pro­me­na­de dient hier auch als Ver­suchs­bal­lon für die Grup­pe 7, wel­che die Kis­ten im Anschluss dar­an an zwei ande­ren Stel­len im Stadt­ge­biet auf­stel­len möch­te. Mehr Infos zur Grup­pe 7 gibt es im Netz auf: https://​die​-grup​pe​-sie​ben​.kin​der​buch​sta​ben​sup​pe​.de/

WLan-Hot­spot: Wer lie­ber im Han­dy oder auf dem Tablet liest statt in einem Buch, ist auch an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de rich­tig. Denn mit Hil­fe der Stadt­wer­ke Bam­berg wur­de für den Akti­ons­zeit­raum ein kos­ten­lo­ser WLan-Hot­spot ein­ge­rich­tet. Ein­fach im Netz­werk „@baMbit free Wifi“ ein­log­gen und nach Her­zens­lust surfen.

Krei­de-Male­rei­en: Wie wäre es mit etwas mehr Far­be in der Stadt? Mit Hil­fe von Schü­le­rin­nen und Schü­lern des Eichen­dorff-Gym­na­si­ums und der Montesso­ri-Schu­le wird die Nörd­li­che Pro­me­na­de künst­le­risch und bunt ver­ziert. Wäh­rend der Eröff­nungs­par­ty am Mitt­woch, 3. Juli, ab 15.15 Uhr steht für alle Kin­der wei­te­re Mal­krei­de bereit, mit der die Flä­che far­ben­froh bemalt wer­den darf. Stär­ken kann sich der Nach­wuchs an die­sem Tag mit „Ice­Rolls“ aus dem Food­truck – die ers­ten 100 Por­tio­nen gibt es kostenlos.

Schat­ten: Es gibt vie­le schö­ne Platz in Bam­bergs his­to­ri­scher Alt­stadt – gemein ist die­sen aller­dings, dass sie bes­ten­falls über ein paar weni­ge Bäu­me ver­fü­gen. An der Nörd­li­chen Pro­me­na­de ist das anders: Hier spen­den meh­re­re Bäu­me reich­lich küh­len­den Schat­ten im Som­mer. Davon pro­fi­tie­ren nor­ma­ler­wei­se jedoch nur die hier par­ken­den Autos. Im Akti­ons­zeit­raum kön­nen alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger die Chan­ce nut­zen, um hier Abküh­lung mit­ten in der Innen­stadt zu finden.

Bau­ern­markt: Am Sams­tag­vor­mit­tag erfreut sich der Bau­ern­markt seit vie­len Jah­ren gro­ßer Beliebt­heit. Das Ange­bot der Erzeu­ger direkt aus der Regi­on wird ger­ne ange­nom­men und soll auch durch den „Som­mer an der Pro­me­na­de“ nicht beein­träch­tigt wer­den. Im Gegen­teil: Die neu­en Sitz­ge­le­gen­hei­ten sol­len zur Stei­ge­rung sei­ner Attrak­ti­vi­tät maß­geb­lich beitragen.

Mit­mach-Ange­bot: Sie möch­ten den Platz kurz­fris­tig auch für eine Akti­on nut­zen? Das ist noch mög­lich. Neh­men Sie zur Ter­min-Abspra­che aber bit­te vor­ab Kon­takt auf mit dem Pro­gramm-Koor­di­na­tor Andre­as Klenk per E‑Mail an a_​klenk@​web.​de. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen zum „Som­mer an der Pro­me­na­de“ und einen kom­plet­ten Pro­gramm-Über­blick gibt es auf der Home­page der Stadt Bam­berg unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​o​m​m​e​r​-​a​n​-​d​e​r​-​p​r​o​m​e​n​ade.