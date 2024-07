Die Alfred Schwei­zer GmbH & Co. KG aus Seß­lach hat erneut eine bedeu­ten­de Aner­ken­nung für ihr nach­hal­ti­ges Enga­ge­ment erhal­ten. Land­rat Sebas­ti­an Straubel und Bür­ger­meis­ter Maxi­mi­li­an Neeb über­reich­ten dem Unter­neh­men eine Urkun­de für die kon­ti­nu­ier­li­che Teil­nah­me am Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern. Bereits im Jahr 2023 wur­de die Alfred Schwei­zer GmbH mit der Gold-Aus­zeich­nung des Umwelt- und Kli­ma­pakts Bay­ern geehrt, die ihre vor­bild­li­chen Maß­nah­men im Umwelt- und Kli­ma­schutz wür­digt. Das Unter­neh­men, gegrün­det 1971 und spe­zia­li­siert auf hoch­prä­zi­se Kunst­stoff­zer­spa­nung, zeich­net sich durch sei­ne fort­schritt­li­chen Fer­ti­gungs­tech­ni­ken und sein stren­ges Qua­li­täts­ma­nage­ment aus. Die Alfred Schwei­zer GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zer­ti­fi­ziert, was die hohen Stan­dards in der Pro­duk­ti­on und Qua­li­täts­si­che­rung unter­streicht. Geschäfts­füh­rer Mar­cus Schwei­zer betont: „Unser fort­wäh­ren­des Enga­ge­ment für den Umwelt­schutz ist nicht nur Teil unse­rer Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie, son­dern auch eine Reak­ti­on auf die Anfor­de­run­gen unse­rer Kun­den, die zuneh­mend auf Umwelt­zer­ti­fi­zie­run­gen ach­ten.“ Die eige­ne Umwelt­er­klä­rung des Unter­neh­mens ver­deut­licht, dass die Alfred Schwei­zer GmbH & Co. KG sich ins­be­son­de­re auf Res­sour­cen­ef­fi­zi­enz, Abfall­ver­mei­dung und den Ein­satz erneu­er­ba­rer Ener­gien fokussiert.

Durch die erneu­te Aner­ken­nung im Rah­men des Umwelt- und Kli­ma­pakts Bay­ern bestä­tigt das Unter­neh­men sei­ne Ver­pflich­tung, kon­ti­nu­ier­lich Maß­nah­men zur Ver­bes­se­rung der Umwelt­ver­träg­lich­keit und zur Reduk­ti­on von Emis­sio­nen umzu­set­zen. Land­rat Sebas­ti­an Straubel lob­te das anhal­ten­de Enga­ge­ment des Unter­neh­mens: „Die Alfred Schwei­zer GmbH & Co. KG zeigt ein­drucks­voll, wie mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men Ver­ant­wor­tung über­neh­men und aktiv zum Kli­ma­schutz bei­tra­gen kön­nen. Die erneu­te Aner­ken­nung im Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern ist ein Beweis für ihr lang­fris­ti­ges und nach­hal­ti­ges Han­deln.“ Die Alfred Schwei­zer GmbH & Co. KG bie­tet ein brei­tes Spek­trum an Dienst­leis­tun­gen, dar­un­ter CNC-Dre­hen und ‑Frä­sen, 3D-Frä­sen sowie ver­schie­de­ne Ober­flä­chen­be­ar­bei­tun­gen und Montagearbeiten.

Mit moderns­ten Maschi­nen und einem enga­gier­ten Team stellt das Unter­neh­men sicher, dass alle Pro­duk­te höchs­ten Qua­li­täts­stan­dards ent­spre­chen und ter­min­ge­recht gelie­fert wer­den. Der Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern, eine Initia­ti­ve des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz, för­dert frei­wil­li­ge Umwelt­leis­tun­gen von Unter­neh­men, die über die gesetz­li­chen Anfor­de­run­gen hin­aus­ge­hen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über den Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern gibt es auf der Web­site des Baye­ri­schen Staats­mi­nis­te­ri­ums für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz unter www​.stmuv​.bay​ern​.de.