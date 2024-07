Als am Sonn­tag­abend das 20. Ober­main Open zu Ende war, hieß der Sie­ger wie im Vor­jahr wie­der Chris­to­pher Hart­leb von der SG 1951 Son­ne­berg! Das Tur­nier im Burg­kunst­ad­ter Ver­eins­lo­kal Hotel „drei Kro­nen“ hat­te am Frei­tag­abend bedingt durch das Euro­pa­meis­ter­schafts­spiel der Deut­schen Mann­schaft erst mit eini­ger Ver­spä­tung begon­nen. Es ver­lief aber jeder­zeit sport­lich fair, so dass Tur­nier­lei­ter Jens Güt­her als Schieds­rich­ter kein ein­zi­ges Mal ein­grei­fen muß­te. Hart­leb gewann mit die­sem Sieg natür­lich auch wie­der den Titel des Schach- Ein­zel­meis­ters der Schach­krei­se Coburg/​Neustadt/​Lichtenfels/​Kro­nach. Hart­leb, der auf Grund der höchs­ten DWZ (2116) als Favo­rit ins Ren­nen ging, gewann – nach z. T. har­tem und zähen Kampf – die ers­ten drei Run­den. Die dar­aus resul­tie­ren­de Füh­rung ver­wer­te­te er durch zwei Remis in den Run­den 4 und 5 gegen sei­ne Ver­fol­ger Man­fred Len­hardt (SC Wei­ße Dame Ber­lin, DWZ 2018) und Leon Bau­er (SV Neu­stadt b. Coburg, DWZ 2007) und wur­de mit 4:1 Punk­ten Gesamtsieger.

Die bei­den Letzt­ge­nann­ten kamen am Schluß auf jeweils 3,5 :1,5 Punk­te und blie­ben eben­falls unge­schla­gen. Nico Her­pich (Kro­nacher SK, DWZ 2039) hat­te in Run­de 3 gegen Hart­leb ver­lo­ren, konn­te jedoch durch einen Sieg in der letz­ten Run­de noch zu ihnen auf­schlie­ßen. Nun muß­te die Wer­tung über die Pla­zie­rung der Plät­ze 2 ‑4 ent­schei­den. Des­halb stieg die Span­nung bis zum Ende der letz­ten Par­tie. Letzt­end­lich beleg­te Len­hardt mit 12,5 Buch­holz-Punk­ten den 2. Platz, vor Bau­er und Her­pich. Da die­se sowohl mit 12 Buch­holz-Punk­ten als auch mit jeweils 8,5 Punk­ten nach Son­ne­born-Ber­ger gleich­auf waren, wur­de der 3. Platz geteilt und bei­de auch als Vize­kreis­meis­ter geehrt. Bes­ter U 18 Spie­ler wur­de Nils Espig (USV TU Dres­den) vor Mar­cel Hol­land (SV Neu­stadt) . Bes­ter Spie­ler unter DWZ 1600 wur­de Paul Har­tel vom SV Neustadt.

Alle Sie­ger beka­men Poka­le, Geld­prei­se und Urkun­den von Tur­nier­lei­ter Güt­her und dem 1. Vor­stand der aus­rich­ten­den Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt Tho­mas Mül­ler über­reicht. Mül­ler bedank­te sich in ers­ter Linie bei Jens Güt­her für die Orga­ni­sa­ti­on und die Tur­nier­lei­tung wäh­rend des gesam­ten Wochen­en­des! Er lob­te auch den SV Neu­stadt b. Coburg, der mit 5 Teil­neh­mern der am bes­ten ver­tre­te­ne Ver­ein war.