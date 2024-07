Im Rah­men des Open-Air-Silent-Kinos in der Kul­tur­gärt­ne­rei (Fär­ber­gas­se 28, Bam­berg) ver­an­stal­tet der BUND Natur­schutz Bam­berg am 18. Juli ein Kli­ma­ki­no. Gezeigt wird mit bewähr­ter Kopf­hö­rer-Tech­nik zur Scho­nung der Anwoh­ner die inspi­rie­ren­de Doku­men­ta­ti­on „Step by Step“. Ein frisch­ge­ba­cke­nes Eltern­paar will sei­nem Sohn Oskar eine bes­se­re Zukunft bie­ten und ver­lässt dafür die Groß­stadt. Fern von gesell­schaft­li­chen Zwän­gen und völ­lig aut­ark star­ten sie in ihr res­sour­cen­scho­nen­des neu­es Leben. Vor der Film­vor­füh­rung kom­men gela­de­nen Gäs­te zu Wort. Ein­lass 20 Uhr, Film­be­ginn 21 Uhr.

Für Rück­fra­gen:

BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V., Kreis­grup­pe Bamberg

Tel. 0951/5190611

E‑Mail: bamberg@​bund-​naturschutz.​de