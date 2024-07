Über eine kräf­ti­ge Finanz­sprit­ze darf sich die Stadt Bam­berg freu­en. Fast 5,4 Euro aus der Bund-Län­der-Städ­te­bau­för­de­rung flie­ßen in diver­se Maß­nah­men im Stadt­ge­biet. Das teilt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­nis­te­rin a.D. Mela­nie Huml (CSU) mit. Auch der Land­kreis Bam­berg pro­fi­tiert, bei­spiels­wei­se flie­ßen 0,9 Mil­lio­nen Euro nach Gun­dels­heim. „Schwer­punkt in Bam­berg ist die nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung des Kon­ver­si­ons­ge­län­des. Wir unter­stüt­zen hier ins­be­son­de­re den Umbau der ehe­ma­li­gen Lag­ar­de-Kaser­ne zum leben­di­gen Stadt­vier­tel mit Wohn­raum, Geschäf­ten, Arbeits­plät­zen, sozia­len Ein­rich­tun­gen und Kul­tur“, berich­tet Huml. Die aktu­ell bewil­lig­ten För­der­mit­tel aus dem Unter­pro­gramm „Wachs­tum und nach­hal­ti­ge Erneue­rung“ in Höhe von 2,32 Mil­lio­nen Euro flie­ßen der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten zufol­ge unter ande­rem in eine neue Park­pa­let­te und die Reit­hal­le. Wei­te­re 1,8 Mil­lio­nen Euro flie­ßen aus dem Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gramm „Sozia­ler Zusam­men­halt“ nach Bamberg.

„Hier liegt der Schwer­punkt auf dem Volks­park-Are­al. Als Frei­staat unter­stüt­zen wir die Plä­ne zur Revi­ta­li­sie­rung, für die sich gera­de auch unse­re ört­li­che CSU ein­setzt. Ziel ist den Volks­park als Sport- und Nah­erho­lungs­stät­te im Bam­ber­ger Osten wie­der attrak­ti­ver zu gestal­ten, mög­lichst bis zum 100. Jubi­lä­um im Jahr 2026“, erklärt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­nis­te­rin a.D. Mela­nie Huml. För­der­mit­tel flie­ßen außer­dem in die Bam­ber­ger Alt­stadt. Mit 1,24 Mil­lio­nen Euro aus dem Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gramm „Leben­di­ge Zen­tren“ wer­den Maß­nah­men unter­stützt, die den Stadt­kern attrak­tiv hal­ten. Neben der Stadt Bam­berg wer­den auch 5 Städ­te und Gemein­den im Land­kreis Bam­berg geför­dert. „Aus mei­nem Stimm­kreis ist die Gemein­de Gun­dels­heim im Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gramm und das schon seit Jah­ren. Aktu­ell haben wir 900.000 Euro bewil­ligt und ich freue mich immer wie­der, wenn ich durch Gun­dels­heim gehe und mir anschaue, wie klas­se sich gera­de die Orts­mit­te ent­wi­ckelt hat“, so Huml. Ins­ge­samt flie­ßen aus den Pro­gram­men der Bund-Län­der-Städ­te­bau­för­de­rung die­ses Jahr über 11 Mil­lio­nen Euro in die Regi­on Bamberg.