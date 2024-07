Mit sei­nen Vor­trags­rei­hen und bau­tech­ni­schen Work­shops möch­te der „Arbeits­kreis His­to­ri­sche Bau­sub­stanz“ der Initia­ti­ve Rodach­tal Mut zur Instand­set­zung alter Häu­ser machen und Nut­zungs­mög­lich­kei­ten auf­zei­gen. Im Rah­men des jähr­lich statt­fin­den­den Lehm­bau­se­mi­nars in der Alten Schä­fe­rei, dem Gerä­te­mu­se­um des Cobur­ger Lan­des in Ahorn, wer­den ein­fa­che, fach­ge­rech­te Mög­lich­kei­ten zur Sanie­rung von Fach­werk­fel­dern gezeigt, die jeder­zeit in Eigen­leis­tung durch­führ­bar sind. Das Semi­nar bie­tet am Vor­mit­tag theo­re­ti­schen Ein­blick in die ver­schie­de­nen Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten von Lehm, auch im Neu­bau­be­reich. In anschlie­ßen­der Dis­kus­si­on besteht die Mög­lich­keit, Fra­gen zu stel­len. Am Nach­mit­tag kön­nen die Teil­neh­mer an einer Fach­werk­wand einer Scheu­ne des Gerä­te­mu­se­ums den prak­ti­schen Umgang mit dem Bau­stoff Lehm aus­pro­bie­ren. Neben der Fül­lung von Gefa­chen in tra­di­tio­nel­ler Tech­nik, kön­nen Lehm­stei­ne her­ge­stellt und ver­mau­ert werden.

Ter­min: Sams­tag, 27. Juli 2024 von 10:00 – 15:00 Uhr Ort: Alte Schä­fe­rei 2, 96482 Ahorn Kursleitung/​Dozenten: Herr Chris­ti­an Hey (Fir­ma Clay­tec) und Herr Ulrich Kießig.

Unkos­ten­bei­trag: 20 Euro/​Person – dar­in ent­hal­ten sind Brot­zeit und Getränke.

Teil­neh­mer­zahl begrenzt – Anmel­dung erfor­der­lich bis 23. Juli!

Tel. 036871–30317 – oder post@​initiative-​rodachtal.​de