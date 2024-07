„Arten­schutz im Wald – Kann der Wald ohne den Men­schen oder braucht er uns?“

Der Wald ist ein kom­ple­xes Öko­sys­tem, von dem wir oft zu wenig wis­sen. Was bedeu­ten Begrif­fe wie „Ver­ant­wor­tungs­art“ oder „Sys­tem­dienst­leis­tung“ eigentlich?

Wir begeg­nen impo­san­ten Alt­bäu­men und jun­gen Hoff­nungs­trä­gern und wagen einen Blick in Zukunft. Dabei spie­len wir ver­schie­de­ne Hand­lungs­op­tio­nen durch, wie man mit dem Wald und sei­ner bio­lo­gi­schen Viel­falt umge­hen könn­te. Inter­es­sier­te Erwach­se­ne, die ins The­ma Arten­schutz im Wald ein­stei­gen möch­ten, sind herz­lich ein­ge­la­den, am Sonn­tag, 14. Juli von 9.00 bis ca. 12.30 in den Wald nahe Göß­wein­stein zu kom­men. Den genau­en Treff­punkt erhal­ten Sie nach Anmel­dung bei Natur­park-Ran­ge­rin C. Ber­ner unter:

Christine.​berner@​naturparkinfo.​de

Die Teil­nah­me ist kos­ten­los, die Teil­neh­mer­zahl jedoch begrenzt.