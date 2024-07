In Win­des­ei­le hat der Regio­na­le Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken-West sechs Vor­rang­ge­bie­te für Wind­ener­gie­an­la­gen in den Land­krei­sen Bam­berg, Coburg und Kro­nach an den Start gebracht. „Mit der Bekannt­ma­chung im Amts­blatt der Regie­rung von Ober­fran­ken sind die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen dafür geschaf­fen, dass bis zu 20 neue Wind­rä­der gebaut wer­den kön­nen“, so der Vor­sit­zen­de des Pla­nungs­ver­ban­des Ober­fran­ken-West, der Bam­ber­ger Land­rat Johann Kalb. Der­zeit gibt es 42 Vor­rang­ge­bie­te im Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken-West. 67 Wind­kraft­an­la­gen erzeu­gen im Ver­bands­ge­biet umwelt­freund­li­chen Strom (35 im Land­kreis Bam­berg). Für 12 Wind­rä­der lau­fen die immis­si­ons­schutz­recht­li­chen Ver­fah­ren (sie­ben im Land­kreis Bam­berg, fünf im Land­kreis Kro­nach). „Jetzt sind bereits nahe­zu 1,1 Pro­zent der Flä­che unse­res Pla­nungs­ver­ban­des Vor­rang­flä­chen für Wind­ener­gie­an­la­gen“, so Kalb. Das von der Bun­des­re­gie­rung vor­ge­ge­be­ne Ziel, bis 2032 1,8 Pro­zent der Flä­che für Wind­kraft nutz­bar zu machen, will der Pla­nungs­ver­bands­vor­sit­zen­de bereits deut­lich frü­her errei­chen. „Wir befin­den uns auch mit der Fort­schrei­bung des Teil­ka­pi­tels ‚Wind­kraft‘ des Regio­nal­plans auf der Ziel­ge­ra­den“, so Kalb. Im Aus­tausch mit den Gemein­den und Land­krei­sen wer­den soge­nann­te Poten­zi­al­flä­chen für Wind­kraft geprüft. Dar­aus wer­den wei­te­re Vor­rang­ge­bie­te in den Ent­wurf des neu­en Regio­nal­pla­nes ein­ge­ar­bei­tet. Der Ent­wurf wird im Herbst vor­ge­stellt und geht dann in ein öffent­li­ches Beteiligungsverfahren.

Bei den jetzt bereits recht­lich abge­schlos­se­nen sechs neu­en Vor­rang­ge­bie­ten han­delt es sich um das Vor­rang­ge­biet 502 „Brei­ten­au­er Forst“ in der Stadt Bad Rodach, (Land­kreis Coburg), das Vor­rang­ge­biet 302 „Tie­fen­el­lern-Süd“ in der Gemein­de Lit­zen­dorf (Land­kreis Bam­berg). Das Vor­rang­ge­biet 501 „Tie­fen­höch­stadt-Nord“ in der Gemein­de But­ten­heim (Land­kreis Bam­berg), die Vor­rang­ge­bie­te 505 „Renn­steig“, 505 a „Renn­steig-Süd­west“ und 505 b „Renn­steig Süd“, die von der Stadt Lud­wigs­stadt, der Gemein­de Stein­bach am Wald und dem Markt Tet­tau (Land­kreis Kro­nach) gemein­sam bean­tragt wor­den waren. Bereits in den nächs­ten Wochen zum Abschluss gebracht wer­den sol­len die Ver­fah­ren für die Vor­rang­ge­bie­te 503 „Lan­ge Mei­le Nord“, 504 „Lan­ge Mei­le Süd I“ und 504 a „Lan­ge Mei­le Süd II“ der Gemein­de Eggols­heim und der Stadt Eber­mann­stadt (Land­kreis Forchheim).

Regie­rungs­vi­ze­prä­si­dent Tho­mas Engel stell­te bei dem Orts­ter­min bei Lau­en­hain die gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem Regio­na­len Pla­nungs­ver­band und dem für Regio­nal­pla­nung zustän­di­gen Sach­ge­biet der Regie­rung von Ober­fran­ken bei der Fort­schrei­bung des Regio­nal­plans her­aus. Er führ­te aus, dass die Ver­wirk­li­chung der geplan­ten 15 Wind­kraft­an­la­gen am Renn­steig einen Mei­len­stein beim Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien im Land­kreis Kro­nach dar­stellt. „Alle Betei­lig­ten haben die neu­en Spiel­räu­me, die die Geset­zes­än­de­run­gen auf Bun­des- und Lan­des­ebe­ne, ins­be­son­de­re im Natur­schutz­recht, gebracht haben, schnell und ziel­ge­rich­tet genutzt, so dass mit den für ver­bind­lich erklär­ten neu­en Vor­rang­ge­bie­ten am Renn­steig die pla­nungs­recht­li­chen Grund­la­gen für die Geneh­mi­gung neu­er Wind­kraft­an­la­gen geschaf­fen wer­den konn­ten.“ Aus der Bür­ger­be­fra­gung in Lud­wig­stadt, Stein­bach am Wald und Tet­tau lässt sich nach sei­ner Mei­nung ein kla­res Stim­mungs­bild für die Errich­tung von Wind­kraft­an­la­gen able­sen. Der Kro­nacher Land­rat Klaus Löff­ler sag­te: „Ich möch­te mich ganz beson­ders bei mei­nem Land­rats­kol­le­gen Johann Kalb und dem Pla­nungs­ver­band Ober­fran­ken West bedan­ken, mei­nen Vor­schlag der Teil­fort­schrei­bung des Regio­nal­plans für Wind­kraft­an­la­gen nicht nur auf­zu­grei­fen, son­dern die­sen auch ent­spre­chend schnell umzu­set­zen. Dies ver­setzt unse­re drei Kom­mu­nen am Renn­steig in die Lage, ihr Pro­jekt zeit­nah umzu­set­zen und damit einen wich­ti­gen Bei­trag zu leis­ten, um die vom Bund vor­ge­ge­be­nen Zie­le zu errei­chen“. Lud­wigs­stadt Bür­ger­meis­ter Timo Ehr­hardt führ­te im Namen sei­ner Kol­le­gen Tho­mas Löff­ler (Steinbach/​Wald) und Peter Ebertsch (Tet­tau) aus, das sich die Renn­steig­ge­mein­den ganz bewusst der Ener­gie­wen­de stel­len. Vier der 15 Anla­gen sol­len von den Kom­mu­nen betrie­ben wer­den. Jede Anla­ge kön­ne rech­ne­risch 5000 Ein­woh­ner mit Strom versorgen.