Die Leh­re­rin des GFS – Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz, Frau Andrea Ehm konn­te die Schü­le­rIn­nen moti­vie­ren sich an der Haus- und Stra­ßen­samm­lung des Bund Natur­schutz zu betei­li­gen. Über 3000,- € sam­mel­ten 40 flei­ßi­ge Schü­le­rin­nen und Schü­ler in ihrer Frei­zeit für Pro­jek­te des BN. Der Schul­lei­ter Herr Reck freut sich über das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment der Schü­le­rin­nen und Schü­ler. Das seit jahr­zehn­en jähr­lich gezeigt wird. Die flei­ßigs­ten Samm­ler und Samm­le­rin­nen wur­den jetzt von den Orga­ni­sa­to­rin­nen Edith Fie­ßer und Dr. Bar­ba­ra Korn­a­lik beson­ders geehrt. Das Geld wird für Natur­schutz­zwe­cke und Kin­der­um­welt­pro­jek­te ver­wen­det. Alle flei­ßi­gen Samm­ler wur­den mit Eis- und Buch­gut­schei­nen für ihre Mühe belohnt Ein herz­li­ches Dan­ke­schön ging dabei auch an die Eltern sowie die zahl­rei­chen Geber, die Tür und Geld­beu­tel für den Natur­schutz geöff­net hatten.